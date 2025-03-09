反內卷｜大疆開始強制員工晚9點前下班　HR到工位上趕人

內媒《九派新聞》報道，曾被指「最內卷」「加班嚴重」的大疆，開始強制員工9點下班，引發網民熱議。



國產無人機品牌DJI（大疆創新）創始團隊組建於香港科技大學，目前擁有超過70%的全球市場佔有率。（Getty Images/當代中國授權）

2020年8月8日，位於中國廣東省深圳市的大疆旗艦店，一名戴口罩男子站在展示無人機和其他產品的櫃檯前。（Reuters）

據介紹，大疆近日開始強制晚上9點下班。大疆深圳總部技術部門員工蔡珉（化名）表示，2月27日，主管在部門組會上提出，為了大家的健康着想，不提倡過度加班，沒有必須完成的任務，那就早點下班回家，「必須9點下班」。當晚9點，每個部門的HRBP（各業務單元的人力資源管理者）到工位上趕人，整層樓的人幾分鐘內就走光了。

還有員工表示，當加班成了例外，也少了下班羞恥感，以前總擔心太早下班影響主管對自己的印象，甚至影響績效考核。而此前，大疆是一家被貼上「最內卷」「加班嚴重」等標籤的科技公司。

大疆HR趕人。（小紅書）

大疆運載無人機在珠穆朗瑪峰尼泊爾一側進行物資運輸測試。（新華社影片截圖）

事件在網絡引發爭議，有網民指：「肯改變就是好事。 就有希望。大疆周六周日雙休還是執行的挺好的，比996強多了」「兩會開的還是有用」「雖然九點也挺晚的 但終歸是個好的轉向」。

大疆。（視覺中國）

也有網民並不買賬：「這是什麼值得吹的事嗎，如果強制6點下班才是牛」「但是活並不會變少」「才9點。。建議相關部門去讓所有電商、互聯網企業交出來員工的考勤記錄」。