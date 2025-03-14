國防部：民進黨當局「倚美謀獨」定被棄之如敝履

周五（14日）下午，國防部新聞發言人張曉剛大校就近期涉軍問題發布消息。他表示，台灣民進黨當局「倚美謀獨」定被棄之如敝履。



美國候任副防長日前稱，台灣地位問題對美國並非極端重要，但美在台擁有重要安全利益，台應將軍費開支大幅提升至GDP10%左右。台防部官員則稱，維持亞太穩定與台海現狀是美方核心利益，確信美方不可能放棄台灣。

對此，張曉剛表示，台灣問題純屬中國內政，不容任何外來幹涉。美國妄圖「以台制華」，加緊武裝台灣，民進黨當局借機增加防務開支，嚴重損害台灣同胞的安全福祉，嚴重破壞台海和平穩定。民進黨當局沈醉於「倚美謀獨」的黃粱美夢，甘當「棋子」賣台害民，最終定被棄之如敝履。

另一方面，日媒報道稱日方艦艇2月過航台灣海峽。日防務部門官員稱這涉及自衛隊運用，不會談論此事；但對中國軍隊在日本周邊活動趨於活躍表示嚴重關切，將冷靜堅決進行應對。

張曉剛回應指，中方尊重各國依據國際法享有的航行權利，但堅決反對任何國家在台灣海峽興風作浪，侵犯中國主權安全，向「台獨」分裂勢力傳遞錯誤信號。需要強調的是，中國軍隊在相關海空域活動符合國際法和國際實踐，正當合理、無可非議，日方無端指責中方正常演訓活動，中方對此堅決反對。

此外，張曉剛表示，3月7日，國家主席習近平出席十四屆全國人大三次會議解放軍和武警部隊代表團全體會議時強調，實現我軍建設「十四五」規劃圓滿收官，對如期實現建軍一百年奮鬥目標，對以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，都具有重要意義。全軍官兵將持續深入學習貫徹習主席重要講話精神，以高度的政治責任感和歷史使命感，剛性執行、高效落實，走高質量、高效益、低成本、可持續發展路子，打好實現建軍一百年奮鬥目標攻堅戰，全面提高捍衛國家主權、安全、發展利益的戰略能力。

對於新的共同條令，他表示，軍隊首先是一個戰鬥隊，是為打仗而存在的。新修訂的共同條令以能打勝仗為根本指向，把戰鬥力標準貫徹到部隊建設的方方面面，強化各級當兵打仗、帶兵打仗、練兵打仗能力意識。把關心關愛官兵與從嚴治軍統一起來，對部隊嚴管也要厚愛，在滿足戰備要求的前提下，調整優化留營住宿、請假外出、休假休息等規定，用暖心惠兵的政策措施，激勵官兵以更加飽滿的精神、更加昂揚的狀態投身強軍實踐。