緬甸詐騙營｜再有2255中國籍疑犯被押解回國　2月來近3000人遣返

2025年初，演員王星經泰國被騙至緬甸詐騙窩點一事，讓「妙瓦底」（Myawaddy，又譯苗瓦迪）這個地名佔據輿論頭版。近日，隨著多架中國民航包機分別降落在江蘇南京、上海浦東國際機場，再有2255名緬甸妙瓦底地區的中國籍涉詐犯罪嫌疑人被公安機關經泰國押解回國。自2月20日中緬泰聯合開展緬甸妙瓦底地區涉詐犯罪嫌疑人遣返押解工作以來，共有2876名中國籍涉詐犯罪嫌疑人被押解回國。



據《人民日報》報道，今年以來，針對當前緬甸妙瓦底地區涉中電信網絡詐騙犯罪嚴峻形勢，中緬泰三國警方不斷深化務實執法合作，建機制、斷通道、鏟窩點，最大限度壓縮該地區電信網絡詐騙犯罪生存發展空間。自2月20日起，公安部陸續組織江蘇、上海等地公安機關民警分批次將緬甸遣返中方的2876名中國籍涉詐犯罪嫌疑人經泰國押解回國，對境外涉我犯罪集團形成強大震懾。目前，公安部已部署江蘇、上海公安機關全力開展案件偵辦工作。

公安部有關負責人表示，公安機關將以更大的決心和力度，不斷深化國際執法合作，持續推動聯合打擊工作向縱深發展，堅決鏟除犯罪窩點，全力緝捕犯罪嫌疑人，切實維護中國公民生命財產安全。公安機關提醒廣大群眾務必提高警惕，加強安全防範，切勿輕信境外高薪招聘、務工信息，避免落入違法犯罪陷阱。同時，公安機關正告電信網絡詐騙分子，境外並非法外之地，切勿心存僥幸、以身試法，盡快回國投案自首，爭取寬大處理。