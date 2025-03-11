廣西黨委書記：不怕家醜外揚　緬北詐騙把我們坑苦了

3月9日下午，十四屆全國人大三次會議廣西代表團在駐地召開小組會議，審議最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告。 廣西壯族自治區黨委書記陳剛在會上提到電訊詐騙，直言「緬北電信詐騙把我們坑得比較苦，不怕家醜外揚，廣西深受其害。」



全國人大代表、廣西壯族自治區黨委書記陳剛講到人工智能安全的問題時表示，現在給人工智能立法就是「老虎吃天」無從下手，應該在發展過程中遇到什麼問題就先解決什麼問題，等技術發展到一定階段，具備立法條件時再研究，否則立法了卻無法執行，反而起到反作用。

廣西南寧派出所與奶茶店共同推出「反詐奶茶」。（視覺中國）

陳剛舉例，比如現在已經出現電信詐騙團夥利用人工智能從事犯罪活動，現階段就要堅持「魔高一尺、道高一丈 」，利用人工智能來提高反電信詐騙水平，以我之矛攻其之盾，從而解決技術進步中帶來的諸多社會危害問題。」

陳剛說，「緬北電信詐騙把我們坑得比較苦，不怕家醜外揚，廣西深受其害。國內有不少年輕人抱著發財夢到電詐園區，有的是受騙去，有的是心甘情願去。這些詐騙背後是一套大數據算法，你回答什麽問題，它就給你喂什麽料。打擊電信詐騙，花費精力巨大，成本非常高。」

陳剛介紹，廣西正在研究探索用人工智能打擊跨境電信詐騙的有效途徑。「有幾支人工智能團隊在南寧開展研究攻關，有可能在全國率先建成人工智能垂直反詐大模型。我預判，大模型出來以後，案件偵破效率可以大幅提高，極大壓縮這類犯罪空間。」

他也建議最高法和最高檢可以安排在一些地方先行先試，探索經驗後再推動上升法律，「如果可以，我們廣西願意在推動人工智能安全領域做改革試點探索，為國家相關立法提供經驗。」