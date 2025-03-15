靠金融吃金融　中國農業銀行原副行長樓文龍被提起公訴

據最高人民檢察院周六（15日）消息，中國農業銀行原黨委委員、副行長樓文龍涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由福建省泉州市人民檢察院審查起訴。近日，泉州市人民檢察院已向泉州市中級人民法院提起公訴。



檢察機關在審查起訴階段依法告知了被告人樓文龍享有的訴訟權利，並訊問了被告人樓文龍，聽取了辯護人的意見。檢察機關起訴指控：被告人樓文龍利用擔任原中國銀行業監督管理委員會銀行監管二部副主任、主任，原中國銀行業監督管理委員會北京監管局黨委書記、局長，中國農業銀行黨委委員、副行長等職務上的便利，以及利用本人職權或者地位形成的便利條件，為他人謀取利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以受賄罪追究其刑事責任。

此前，經中共中央批準，中央紀委國家監委對中國農業銀行原黨委委員、副行長樓文龍嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。

經查，樓文龍喪失理想信念，背離初心使命，處心積慮對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規參加用公款支付的宴請，接受可能影響公正執行公務的宴請；不如實報告個人有關事項，在職務晉升等方面為他人謀取利益；違規收受禮品禮金和消費卡，借用管理服務對象車輛，違規從事營利活動，將應由個人支付的費用交由他人支付，離職後違規任職；不認真履行監管職責；家風不正，對家屬失管失教；毫無紀法底線，「靠金融吃金融」，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在監管審批、投資入股、融資授信、項目承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。