百度文心一言4.5發布　兼具高智商情商　測試勝ChatGPT價格僅為1%

3月16日，百度正式發布新一代基座大模型——文心大模型4.5及文心大模型X1，用戶現已可在文心一言官網免費使用。據介紹，文心大模型4.5在多項測試中表現優於GPT-4.5，而API調用價格僅為GPT-4.5的1%。此外，文心大模型X1則為深度思考模型，對標DeepSeek-R1，但價格僅為R1的一半。百度亦宣布，文心大模型將於6月30日正式開源，並於今年下半年推出文心大模型5.0。



綜合內媒報導，3月16日，百度正式發佈文心大模型4.5及文心大模型X1，用戶可在文心一言官網免費體驗。

據介紹，文心大模型4.5是百度首個原生多模態大模型，其多模態理解、文本處理及邏輯推理能力顯著提升，在多項基準測試中表現優於GPT-4.5、DeepSeek-V3等，並在平均得分上以79.6分高於GPT-4.5的79.14分。該模型在多模態理解上取得突破，具備圖形推理、圖表分析的「高智商」，亦能理解梗圖、漫畫、歌曲、電影等內容，展現「高情商」。

文心大模型4.5具有圖表分析的高智商。

文心大模型X1則是一款深度思考模型，其性能對標DeepSeek-R1，具備「長思維鏈」，在中文知識問答、文學創作、邏輯推理等方面表現出色。此外，X1亦具備多模態能力及多工具調用功能，可理解及生成圖片，亦能調用工具生成代碼、圖表等內容。

百度表示，文心大模型X1運用了遞進式強化學習、基於思維鏈與行動鏈的端到端訓練，並透過飛槳（PaddlePaddle）與文心的聯合優化，大幅降低推理成本。

文心大模型與DeepSeek價格對比。

目前，兩款模型均已在文心一言官網上線，用戶登錄即可免費體驗。此外，企業及開發者可在百度智能雲千帆大模型平台調用新模型，文心大模型4.5已同步上線，輸入價格為0.004元/千tokens，輸出0.016元/千tokens，約為GPT-4.5價格的1%；而文心大模型X1的定價為輸入0.002元/千tokens，輸出0.008元/千tokens，即將於千帆平台上線。

此前，百度曾宣布文心一言將於4月1日全面免費，而本次發佈的兩款全新大模型不僅提前開放免費體驗，更進一步提升用戶體驗。值得關注的是，百度近期在AI大模型領域動作頻頻，根據官方預告，百度計劃於6月30日正式開源文心大模型，並於2025年下半年發布文心大模型5.0，進一步加強其在大語言模型領域的競爭力。