外交部駐港公署發言人：外部勢力干預香港法治必定徒勞

針對美國、英國、加拿大等國常駐聯合國機構官員公然會見有關反中亂港首惡分子的家屬及所謂「律師團隊」，為反中亂港勢力撐腰，抹黑香港特區法治，干涉香港事務和中國內政，外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對。



發言人指出，香港是法治社會，有法必依、違法必究是基本原則。反中亂港分子觸犯法律紅線，挑戰特區憲制秩序和「一國兩制」原則底線，甚至明目張膽勾結外部勢力危害國家安全。特區司法機關依法公正審理案件，不容置喙。外部勢力極力為反中亂港首惡分子開脫說項，充分暴露了其勾連反中亂港組織、破壞特區法治的真實面目。

外交部駐港特派員公署。（資料圖片）

發言人表示，上述國家罔顧自身法治、人權斑斑劣跡，卻毫無依據地指責其他國家和地區，彰顯出其虛偽雙標，其行徑注定徒勞無功。我們敦促有關國家認清現實，切實遵守國際關係基本準則，尊重法治精神，立即停止以任何手段干預香港事務和中國內政。