港澳平二評岑耀信：嗡嗡蠅聲擾動不了人們對香港法治的堅定信心

兩名英籍的終審法院非常任法官岑耀信（Jonathan Sumption）及郝廉思（Lawrence Collins）早前辭任，其中岑耀信在《金融時報》（Financial Times）撰文，指香港曾是一個充滿活力和政治多元化的社會，正慢慢變得極權，法治都受到嚴重損害。



國務院港澳事務辦公室12日轉發筆名為「港澳平」的文章「甘當英國政治操弄工具的自貶自辱自損—評英籍法官Jonathan Sumption對香港法治的攻擊抹黑」，14日再度以「港澳平」為筆名，發表「嗡嗡蠅聲擾動不了人們對香港法治的堅定信心——二評英籍法官Jonathan Sumption對香港法治的攻擊抹黑」文章，以下為文章全文。



前英籍終審法院非常任法官岑耀信（Jonathan Sumption）。(司法機構圖片)

港澳平文章全文：

英籍法官Jonathan Sumption在辭任香港特區終審法院非常任法官後又是發表文章又是接受採訪，一再詆毀妄議香港法治。但謊言不會因重複而成真，只會更加暴露說謊者的虛妄和偏執。特別是Jonathan Sumption作為資深法官竟公然違背不得評論正在進行司法程序案件原則的張狂，及其言語間充斥的那種自命不凡、高人一等的傲慢，讓人聞到那種腐朽頑結的老殖民主義的酸臭氣而掩鼻噁心。對其及其背後勢力的醜態，引用上世紀六十年代毛澤東主席的一首詞作比可謂再恰當不過：「小小寰球，有幾個蒼蠅碰壁。嗡嗡叫，幾聲淒厲，幾聲抽泣。」我們在此也要告誡Jonathan Sumption及其背後勢力，嗡嗡蠅聲擾動不了人們對香港法治的堅定信心！

香港法治的「金字招牌」有著堅實制度保障。根據中國憲法制定的香港基本法賦予香港特區獨立的司法權和終審權，並明確規定香港特區法院獨立進行審判，不受任何干涉。國家主席習近平在慶祝香港回歸祖國25週年大會暨香港特別行政區第六屆政府就職典禮上的講話兩次提及普通法，強調中央政府完全支援香港保持普通法制度。中共二十大報告進一步指出，支援香港完善特區司法制度和法律體系。回歸以來，香港法治在中國憲法和香港基本法的根本保障下，在中央的堅定支援下，一直運作良好。正如李家超行政長官所言，特區各級法院獨立進行審判，不受任何外界干預，已成為香港的「基因」，從未改變過。Jonathan Sumption擔任了5年香港終審法院非常任法官，對此毫無所知嗎？

圖為終審法院斜對面的行人路邊。（黃偉民攝）

香港法治的「金字招牌」乃由香港司法法律界共同努力打造和維護。香港擁有大量優秀法律人才。香港司法法律界專業素養高、責任心強，積極有力擔負守護香港法治的職責使命。特別是香港特區各級法官始終秉持無懼、無偏、無私、無欺的精神，為維護香港法治、維護公平正義、維護國家安全發揮了重要作用，表現出捍衛國家和香港根本利益、捍衛「一國兩制」、捍衛香港法治的堅定決心意志，贏得了人們的廣泛讚賞和尊崇。香港特區法院法官的有關判決案例還經常被其他普通法適用地區法院所引用。Jonathan Sumption對香港法官的污衊豈能不引惹香港司法法律界的眾怒和香港社會各界的聲討？

香港法治的「金字招牌」為國際社會所公認。香港法治排名長期位居全球前列，回歸祖國後更是穩固提升。世界銀行每年發佈的全球治理指標顯示，回歸前1996年香港法治指標為69.85分，2003年後一直保持在90分以上。世界正義工程的最新年度法治指數顯示，香港2023年排名第23位，高於多個自我標榜法治的西方國家。而且眾所周知，香港在法律及爭議解決服務方面具有非常強的國際競爭力。

香港擁有多家世界級的仲裁機構，調解相關組織發達，全球百強律師事務所中超過半數在香港設有分所，多語種法律專業人才眾多。今年5月，被譽為國際仲裁界「奧林匹克」的國際商事仲裁理事會大會在香港召開，吸引了來自約70個國家或地區的1400餘名仲裁員、律師、法官等全球法律界人才參會。同期，香港廉政公署與國際反貪局聯合會共同在香港舉辦第八屆國際會議，500餘名來自近60個司法管轄區的反貪專家和業界人士參會，共同發表《加強國際合作預防和打擊貪腐香港宣言》。香港作為全球法治水平最高地區之一的地位由此可見一斑。

國際商事仲裁理事會大會（ICCA大會）一連四日在香港舉行，早上舉行其中一項周邊活動「2024年貿仲粵港澳大灣區爭議解決高峰論壇」，律政司司長林定國在論壇上致辭。（林定國Facebook相片）

香港法治的「金字招牌」得到資本和人才的肯定背書。法治是最好的營商環境，資本和人才對一地的選擇就是對此地法治的讚許和「用腳投票」。長期以來，法治都是香港的核心競爭力。特別在建立健全維護國家安全的法律制度和執行機制後，香港實現由亂到治、走向由治及興，法治優勢更加彰顯，營商環境更加優良，資本和人才對香港的信心持續上升。

據統計，2023年以海外或內地為總部的駐港公司總數達9039間，恢復至新冠疫情前的高水平；2023年香港初創企業數目高達4257間，為歷史新高，其中約25%來自海外；今年年初一家主要外國商會發佈的調查報告顯示，近8成受訪會員對香港的法治有信心；2023年底香港銀行總存款額為16.22萬億港元，按年增長5.07%；截至今年5月底，特區政府推出的各項人才入境計畫共收到超過30萬宗申請，獲批近19萬宗，其中超過12萬名人才已到港。香港始終是中國內地和國際銀行在亞洲的最大樞紐，是亞洲最大的國際資產管理中心、最大的跨境私人財富管理中心、對沖基金中心及第二大私募基金中心。資本和人才的眼睛最雪亮，全球投資者的真金白銀持續流入香港，各地人才熱烈湧向香港，正是用實實在在的行動對香港法治投下信心票。

香港法治堅如磐石，人們對香港法治的信心堅如磐石。這不是幾篇文章、幾聲聒噪就能搖撼的。對此，Jonathan Sumption的前同僚、繼續留任特區終審法院非常任法官的英籍法官David Neuberger有一個很好的評論：香港擁有令人印象深刻的獨立司法系統和蓬勃發展的優秀法律職業。奉勸Jonathan Sumption謙虛地聽聽此言，或能醒悟過來，迷途知返。