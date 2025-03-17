霸王茶姬APP現｢九段線｣　數萬越南網友湧FB專頁抗議　終跪低下架

內地知名茶飲品牌霸王茶姬（CHAGEE）因其手機應用程式中的地圖被指出現宣示南海主權的「九段線」，激起越南網友的強烈反對，並在社交媒體上掀起了一場抵制風波，其後霸王茶姬的手機應用程式在越南的谷歌和蘋果應用程式商店下架。



霸王茶姬（CHAGEE）手機應用程式中的地圖被指出現九段線。（網絡圖片）

數萬名越南網友湧入霸王茶姬的FB專頁對帖文按下憤怒表情。（網絡圖片）

霸王茶姬7日在其越南FB專頁上邀請越南網友下載其手機應用程式，鼓勵參加胡志明市首店開幕活動並免費兌換飲料。然而，該應用程式中的地圖被發現出現九段線，引起了越南網友的強烈不滿。

據越南媒體報導，在3月14日晚間，越南網友發現該應用程式的登入畫面中顯示九段線地圖，隨即引發大規模的批評和抵制活動。數萬名越南網友湧入霸王茶姬的FB專頁，對帖文按下憤怒表情，並留言要求刪除「不當地圖」。

在越南網友的強烈抗議下，霸王茶姬的手機應用程式已在越南的谷歌和蘋果應用程式商店下架，但其他地區版本的應用程式仍能下載。

霸王茶姬的越南首店位於胡志明市，目前門市還在裝潢中，具體開幕時間未公布。

中國毛公仔「娃三歲」被指印九段線

此外，近日中國毛絨公仔品牌「娃三歲」（Baby Three）打入越南市場，但部份公仔產品臉部在當地被指印有九段線，遭越南政府部門下令加強檢查。

越南市場發展管理局在官網首頁張貼公告，並配有一張臉上疑似畫着九段線的「娃三歲」公仔圖片，還畫了一個大叉號。（越南市場發展管理局）

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