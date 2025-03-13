中國毛公仔「娃三歲」突被指印九段線　越南下令加強檢查

中國毛絨公仔品牌「娃三歲」（Baby Three）打入越南市場，但部份公仔產品臉部在當地突指疑似印有領土爭議的南海九段線，遭越南政府部門下令加強檢查，指會根據規定嚴格處理「侵犯越南領土主權」的組織與個人。



越南媒體Vietnam Net周四（3月13日）報道，越南工商部國內市場發展管理局副主任阮成平（Nguyen Thanh Binh）要求，各省市市場管理部門對涉及越南主權和領土圖像內容的玩具加強檢查。

↓ 「娃三歲」在越南突被指印有疑似九段線 ↓

該部門在一份文件中稱，有報告指出「娃三歲」等部份兒童玩具畫有疑似九段線圖案。這些產品通過傳統零售和蝦皮（Shopee）、抖音商城（Tiktokshop） 等平電商台，以及Facebook等社交平台出售。

市場發展管理局局長陳友靈（Tran Huu Linh）說，各種印有九段線的產品違反越南現行法律規定，影響到越南的國家安全與領土主權。

越南市場發展管理局在官網首頁張貼公告，並配有一張臉上疑似畫着九段線的「娃三歲」公仔圖片，還畫了一個大叉號。（越南市場發展管理局）

「娃三歲」以盲盒形式出售，即不知道內容物具體款式、類似抽獎般獲得隨機公仔的銷售方法。

據電商數據平台Metric統計，雖然該品牌去年9月才進入越南市場，在10月15日至11月15日一個月內，越南民眾在蝦皮和抖音商城上花費88億越南盾（約268萬港元），購買近3.78萬個「娃三歲」公仔。