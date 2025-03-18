彭博︰內地正評估長和售巴拿馬業務交易　外交部：反對經濟脅迫

長和（0001）在月初宣布出售巴拿馬運河等海外港口業務予美資基金貝萊德牽頭的財團，《彭博》引述知情人士報道，內地有關部門已開始評估長和出售海外港口業務的交易。



在今日（18日）的外交部例行記者會上，發言人毛寧被問到有關報道。毛寧稱：「具體的情況，建議你向中方的主管部門了解。作為原則，我想強調的是，中方一貫堅決反對利用經濟脅迫、霸道霸凌侵犯損害他國正當權益行為。」



巴拿馬運河長82公里，是世界上其中一條非常重要的戰略水道，負責處理全球約5%的海上貿易量。(Reuters)

《彭博》引述知情人士報道，內地有關部門已開始評估長和出售海外港口業務的交易。最近已有跡象表明，北京方面對這家香港企業集團迫於美國壓力剝離巴拿馬業務不滿。

知情人士稱，包括國家市場監督管理總局在內，多個政府機構已按高層指示，研究這筆交易是否可能危及國家安全或違反反壟斷法規定。由於事未公開，知情人士不願具名。

知情人士稱，開展評估並不一定意味著之後會採取任何行動。不管是在中國還是其他地方，這種規模的交易通常都會引發監管層關注。

貝萊德發言人拒絕置評，長和沒有回覆關於中國展開評估的問題。中國國家市場監管總局和國務院港澳辦沒有立即回覆《彭博》置評請求。