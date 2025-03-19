美國NASA太空人滯留9個月 為何中國太空人能按時返地球？
撰文：許祺安
出版：更新：
《央視新聞》報道，有網民好奇中國空間站會不會發生太空人「滯留」情況？專家解釋，中國任何一個航天員乘組在軌期間，地面都有一枚運載火箭和一艘飛船處於待命狀態。
美國太空總署（NASA）太空人威爾莫爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）在滯留太空9個月後，得以搭乘前來救援的SpaceX的「乘龍號」（Crew Dragon）啟程返航，二人最終於美東時間3月18日下午5時57分降落在美國佛羅里達州塔拉哈西海岸（the coast of Tallahassee）附近水域中。
中國空間站會不會發生類似的航天員「滯留」情況？航天專家介紹，中國任何一個航天員乘組在軌期間，地面都有一枚運載火箭和一艘飛船處於待命狀態。如果遇險，可在極短時間內接回航天員。
神舟飛船還具有自主應急返回能力，一旦發生嚴重威脅航天員生命的故障時，神舟飛船具備隨時緊急撤離空間站，返回地球的能力。
中國首個商業航天發射場成功驗證 將提供更多機會進入太空中國成功發射通信技術試驗衛星十五號兩會｜中國計劃2030年前後完成火星採樣返回 豐富對類地行星認知兩會｜楊利偉稱港澳太空人訓練狀態良好：他們基礎都不錯