美國NASA太空人滯留9個月　為何中國太空人能按時返地球？

《央視新聞》報道，有網民好奇中國空間站會不會發生太空人「滯留」情況？專家解釋，中國任何一個航天員乘組在軌期間，地面都有一枚運載火箭和一艘飛船處於待命狀態。



專家解釋。（央視新聞）

2025年3月18日，美國佛羅里達州，圖為隨滯留太空9個月的兩名太空人回到地球的太空人黑格（Nick Hague），他自去年9月同樣因意外滯留太空，最終在獲救返回地球後向鏡頭抬起大拇指示意。（截圖自X@NASA）

美國太空總署（NASA）太空人威爾莫爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）在滯留太空9個月後，得以搭乘前來救援的SpaceX的「乘龍號」（Crew Dragon）啟程返航，二人最終於美東時間3月18日下午5時57分降落在美國佛羅里達州塔拉哈西海岸（the coast of Tallahassee）附近水域中。

專家解釋。（央視新聞）

中國空間站會不會發生類似的航天員「滯留」情況？航天專家介紹，中國任何一個航天員乘組在軌期間，地面都有一枚運載火箭和一艘飛船處於待命狀態。如果遇險，可在極短時間內接回航天員。

神舟飛船還具有自主應急返回能力，一旦發生嚴重威脅航天員生命的故障時，神舟飛船具備隨時緊急撤離空間站，返回地球的能力。