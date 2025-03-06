兩會｜中國計劃2030年前後完成火星採樣返回　豐富對類地行星認知

《央視新聞》報道，今年的政府工作報告提出，要加快組織實施和超前布局重大科技項目。全國人大代表，來自中國航天科技集團的孫澤洲近日介紹，中國將在2030年前後實施火星採樣返回。



孫澤洲。（央視新聞）

中國計劃2030年前後完成火星採樣返回。（央視新聞）

《央視新聞》報道指，火星是和地球最像的行星，因此，世界各國都希望對火星進行探測，這將豐富人類對類地行星的認知，了解太陽系的形成和演化。

此前，中國已經通過天問一號任務實現了對火星的環繞、着陸、巡視探測。全國人大代表、來自中國航天科技集團的孫澤洲表示，「火星取樣返回任務，可能集中在2030年前後。到達火星時基本上是火星的秋冬季，為了要實現火星着陸和取樣返回任務，在軌道設計上或者是在火星軌道停留上，這些方案都要做設計和選擇。」

中國計劃2030年前後完成火星採樣返回。（央視新聞）

中國計劃2030年前後完成火星採樣返回。（央視新聞）

孫澤洲表示，雖然中國已積累了四次登陸月球、一次登陸火星、兩次地外天體採樣返回的經驗，但由於火星距離地球遙遠、火星和月球有很大不同，因此，仍然面臨許多挑戰。

中國計劃2030年前後完成火星採樣返回。（央視新聞）

據介紹，月球上起飛是要克服1/6地球重力影響，而在火星上需要克服1/3地球重力影響。同時還要考慮到火星表面起飛的氣動，對於探測器的阻力作用以及氣動外形的約束等，需要更大的能量才能把相同質量的載荷，從火星表面送到火星軌道上去，這也就帶來了很多新的約束和挑戰。