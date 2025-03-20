雲南怒江山體滑坡釀5死　此前失蹤4人均遇難　當地要求撤離礦工

雲南怒江發生山體滑坡，截至周三（3月19日）中午，此前通報失蹤的4人被找到，均已不幸遇難，災害死亡人數升至5人。



雲南怒江發生山體滑坡釀5人死亡1人受傷。（國資小新）

周二（3月18日）凌晨4時許，怒江傈僳族自治州福貢縣鹿馬登鄉亞目河8.2公里處發生山體滑坡自然災害，造成6人失蹤。截至當日下午1時，1人被救出，暫無生命危險；1人被救出後經搶救無效死亡；另外4人仍失蹤，正全力搜救中。

災害發生後，當地及時啟動自然災害三級響應，成立指揮部。在開展搶險救援的同時，已對人員搜救、次生災害防範等作出具體安排。

據《極目新聞》報道，此次山體滑坡發生在亞目河一級電站大壩附近，知情人士透露，失蹤人員是到此修大壩的工人，「因為這兩日下雨不能幹活，工人就住在工地上搭建的石棉瓦房，本來打算18日就撤走，但沒想到凌晨出了事，住了7名工人，有個工人起來上廁所躲過一劫。」

該知情人士還說，山體滑坡的高度有七八十米，垮塌方量雖然不多，但有二次垮塌風險，救援難度較大，「今天早上二次塌方了，為了保證人員安全，可能等穩定後再進一步搜救。」

圖為央企搶險救援在前線。（國資小新）

3月19日，當地相關部門的權威人士向《澎湃新聞》表示，當日中午12時許，失蹤的4人已找到，但均已不幸遇難，「本次自然災害共造成5人遇難，1人受傷。」

福貢縣政府官網同日晚5時38分發布「福貢縣自然資源局關於做好汛期礦區人員撤離工作的緊急通知」，要求所有礦區作業人員須全部撤離礦區，並妥善安置至安全區域。

通知還強調，對拒不執行撤離指令、未按期完成人員撤離或擅自組織人員返回礦區的企業，將依法依規採取停產整頓、吊銷礦業權證等措施；因責任不落實造成人員傷亡或重大損失的，依法追究相關責任人刑事責任。

公開資料顯示，福貢縣地處滇西北橫斷山脈怒江大峽谷中段，東鄰維西縣和蘭坪縣，北接貢山縣，南連瀘水市，西與緬甸接壤。怒江由北向南縱貫全境，地形呈一個狹長「V」型谷地，全縣轄6鄉1鎮，57個村委會、9個社區，總人口12.32萬人。