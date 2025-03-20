港澳台居民網上申辦電子臨時通行證　一文睇清申請步驟及注意事項

中國出入境管理局公布，從2025年3月20日起，港澳台居民若遺失或忘記攜帶通行證，又需要在內地緊急乘坐飛機或火車出行，可通過手機登入中國出入境管理局政務服務平台（移民局12367），申請為期7天的電子臨時通行證，毋須再去公安機關申請紙本證明。

到底如何申辦？《香港01》為大家整理了申請電子臨時通行證的步驟及須知。



港澳台居民先用微信搜尋移民局12367，點撃進入國家移民局官方小程序，並在主頁面選擇「中國公民服務」，即可找到「港澳台居民來往內地（大陸）臨時通行證」的申請連結。

點撃進入「港澳台居民來往內地（大陸）臨時通行證」申請連結後，需要先閱讀並同意辦理須知，下一步再點撃「臨時通行證申領」，便可填寫個人資料，包括通行證的證件號碼、證件有效期等，再進行臉部識別驗證身份及拍攝個人照片作臨時證件展示，即可申請電子臨時通行證。不過，記者多次按要求拍攝個人照片，但每次提交，系統均顯示「參數錯誤，信息中的必填數據缺失或者不合法」。

需要注意的是，申請時需填寫手機號碼驗證，但官方小程序目前僅支援國內11位的手機號碼。另外，申請時需填寫通行證的證件號碼、證件有效期等，若市民忘記相關資料，或沒有提前拍照紀錄，則難以申請電子臨時通行證。

另外，臨時通行證不能用於出入境邊防檢查，港澳台居民出入境時仍需要攜带出入境證件，同時，臨時通行證有效期為7天，且不超過出入境證件的有效截止日期。每個月可申請2次。

蓮塘口岸內地關口有大批市民排隊過關。（01記者攝）

港澳台居民即日起可線上申辦電子臨時通行證

中國出入境管理局公布，從2025年3月20日起，為有需求的港澳台居民簽發來往內地（大陸）臨時通行證，並提供來往內地（大陸）通行證與居住證「雙證關聯」核驗服務。

兩項便利措施具體為，一是港澳台居民因遺失損毀或忘記攜帶通行證，需緊急乘坐飛機、火車在內地（大陸）城市間出行的，可通過手機登錄中國出入境管理局政務服務平台（移民局12367）即時申辦有效期為7天的電子臨時通行證，供民航、鐵路等單位查驗，避免耽誤正常出行。

二是港澳台居民因辦理個人事務有通行證與居住證關聯需求的，可在該局政務服務平台提交關聯查詢申請，或向全國任一縣級以上公安機關出入境管理機構申請開具紙質關聯查詢結果，用以向有關部門和企業證明本人通行證與居住證的關聯關係。