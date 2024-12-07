01實測福田口岸無人機外賣　2.3公斤內餐品任點？有望跨境運輸？

近來「低空經濟」成為熱門話題，除空中的士外，深圳已在10個商圈開通無人機外賣航線。尤其10月23日，美團在福田口岸開設航線，成為國內首條設在口岸區域的常態化無人機配送航線，港人也可使用香港手機號碼下單體驗。



《香港01》亦於日前前往福田口岸進行實測，同時下單無人機外賣和普通外賣，雖然無人機會更加準時，不過因處於初步發展階段，仍有選擇少、等待時間長等問題需要解決。



01實測｜福田口岸無人機外賣VS外賣員派送 同時落單邊個來先？

據悉，口岸航線配送貨物均來自於臨近的福田Coco Park， 美團無人機公共事務負責人閆琰表示，目前Coco Park中的產品只要符合無人機配送的2.3公斤內的載重要求，基本都可以進行配送，「其實基本上日常的產品，然後大家喜歡的一些茶飲點心，這些來配送都是沒有問題的。」

航線雖開通不足一月，但據閆琰介紹，每日幾十到上百的訂單中，有一半來自於港人用戶，也有台灣用戶，「大家對於航線的評價還是很高的」。

位於龍華區的美團無人機停機坪。（香港01 王海圖 攝）

無人機外賣口岸航線港人訂單佔半 美團：本港有望科學園率先試行

作為國家戰略要求，全國乃至全球都在搶佔低空經濟市場的當下，今年香港施政報告也提出，成立由財政司副司長任組長的「發展低空經濟工作組」，制訂發展策略和跨部門行動計劃。

美團無人機公共事務負責人閆琰指出，一直都非常關注港府對於發展低空經濟的政策，目前已於數碼港、科學園進行討論，希望能盡快在這兩個地方進行「無人機外賣」起降。她同時表示，美團也將持續推動外賣、快遞等貨物的跨境運輸，「這些也有賴於一些政策的突破，我們希望能夠實現這種跨境運輸。」