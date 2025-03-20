夏寶龍在京會見香港歐洲商會訪京團：為歐洲商界和港合作搭建橋樑

3月20日上午，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在北京會見香港歐洲商會訪京團一行。



夏寶龍對香港歐洲商會一直看好中國、看多香港，積極參與香港建設，支持香港特區政府依法施政，推動歐洲企業長期投資香港，努力為歐洲商界和香港深化合作搭建橋樑作出的貢獻表示讚賞。

他表示，中國政府始終堅持全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，全力支持香港長期保持獨特地位和優勢，鞏固國際金融、航運、貿易中心地位，維護自由開放規範的營商環境，加強和拓展同世界各國各地區的交流合作，為包括歐洲在內的世界各地企業在香港發展創造更好條件。希望香港歐洲商會繼續發揮優勢，為促進歐洲企業在香港發展，保持香港長期繁榮穩定多作貢獻。

香港歐洲商會代表表示，對中國推進高水準對外開放、高品質建設粵港澳大灣區和香港未來更好發展前景充滿信心，將推動更多歐洲資本、企業、人才來港投資興業發展。

中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室副主任農融、室務會成員向斌，外交部駐香港特派員公署副特派員李永勝參加會見。

中國發展高層論壇獲邀參加歐洲企業高層人數多過去年 部份人預計會在28日與國家主席習近平舉行會晤

值得關注的是，路透社3月17日引述消息人士稱，一年一度的中國發展高層論壇（China Development Forum）將在23至24日於北京舉行，屆時數十名外資企業行政總裁將赴華參加會議，其中部份人預計會在28日與國家主席習近平舉行會晤。

報道引述日程草案顯示，今年獲邀參加的歐洲企業高層人數較2024年多, 而宇樹科技行政總裁王興興, 以及小紅書行政總裁毛文超等中國大陸企業高層亦會參加會議。

圖為2024年11月18日，中國國家主席習近平出席在巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）舉行的G20 峰會。（Reuters）

與會的企業包括美國聯邦快遞（FedEx）、德國的西門子（Siemens）、德國車企寶馬（BMW）、德國車廠平治（Mercedes-Benz）、美國晶片廠商高通（Qualcomm）、英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）、瑞士的雀巢（Nestle）、沙特阿美（Aramco）、力拓集團（Rio Tinto）、美國的雅詩蘭黛（Estee Lauder）、渣打銀行、畢馬威（KPMG）以及德意志銀行等等。

2024年3月24日，中國財政部長藍佛安在北京舉行的2024年度中國發展高層論壇上發表演說。（Getty）

一名消息人士則表示，習近平很可能在28日會見個別外國企業的行政總裁，其中可能包括歐洲和英國企業的行政總裁。