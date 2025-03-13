夏寶龍在北京會見科技大學高層　科大：夏冀校方積極參與北都建設

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍周三（12日）下午在北京會見香港科技大學校董會主席沈向洋、校長葉玉如等高層。



科大引述夏寶龍表示，希望科大堅定支持行政長官和特區政府依法施政，積極參與北部都會區建設；他又指高等教育是香港的「金字招牌」，香港高校肩負着服務強國建設和民族復興的歷史使命，要主動對接國家發展戰略，積極融入粵港澳大灣區建設，強化教育對科技和人才的支撐作用，着力打造國際高端人才集聚高地。



中央港澳辦主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍（中）及室務會成員向斌（左三），以及科大校董會主席沈向洋（左四）、校長葉玉如（右四）和廣州分校校長倪明選（右三），以及司庫姚建華（左二）、首席副校長郭毅可（右二）、副校長（研究及發展）鄭光廷（左一）和廣州分校副校長（行政）龐鼎全（右一）合照。（科大圖片)

夏寶龍讚揚科大勇於開拓創新 推動產學研協同創新取得優異成績

中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室室務會成員向斌也有参加會見。科大除了校董會主席沈向洋及校長葉玉如出參加外，科大（廣州）校長倪明選也有出席，兩校多位副校長亦有參與。

科大引述夏寶龍表示，該校成立30多年來，堅持立德樹人根本任務，上下團結一心，勇於開拓創新，主動攻堅克難，在培養優秀專業人才、推動產學研協同創新、深化兩地交流合作等方面取得了優異成績。

夏寶龍：高等教育是香港的「金字招牌」

科大又表示，夏主任希望科大大力弘揚愛國愛港光榮傳統，堅定支持行政長官和特區政府依法施政，積極參與北部都會區建設，助力香港高等教育發展不斷創造新輝煌。他又表示，高等教育是香港的「金字招牌」，包括香港科技大學在內的香港高校肩負著服務強國建設和民族復興的歷史使命，要充分發揮「一國兩制」制度優勢，主動對接國家發展戰略，積極融入粵港澳大灣區建設，強化教育對科技和人才的支撐作用，着力打造國際高端人才集聚高地，在推動香港由治及興、推進中國式現代化進程中貢獻更大力量。

中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍（後右）與科技大學代表團座談。（科大提供圖片)

沈向洋：科大要成為國家高素質創新型人才蓄水池

沈向洋感謝夏寶龍對科大的關心和指導，科大將全力以赴落實夏的期望和要求。他表示，科大肩負起時代賦予的使命與責任，培養更多具有家國情懷、國際視野和創新精神的優秀人才，成為國家高素質創新型人才的蓄水池；同時在科技創新、產業轉型升級和社會服務等領域發揮更大的作用，為國家和香港發展作出更大貢獻。

葉玉如：科大會更積極融入國家發展戰略 拓展辦學布局

葉玉如亦感謝夏寶龍對科大辦學成就的肯定和支持。她表示，科大自創校以來以服務國家為使命，不斷開拓創新人才培養模式，吸引匯聚全球優秀人才，打造兼具國際視野和創新能力的學術高地；未來科大會更積極融入國家發展戰略，拓展辦學布局，推動包括醫學院等重點項目建設，支持北部都會區發展和粵港澳大灣區建設，通過高水平人才培養、前沿技術突破以及卓越成果轉化，為國家和香港發展貢獻所長。