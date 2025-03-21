香港航空客機起火｜ 乘客抵港稱「有啲驚」　有人指救火有點慢

香港航空周四（20日）一班由杭州飛往香港的客機，因機艙行李架起火迫降福州，事件疑因俗稱「尿袋」的移動充電裝置引起，過程中無人受傷。港航安排另一班航機到福州接載乘客返港，已於凌晨返抵；但亦有乘客自費改搭其他航空公司班機提早返港，均稱對事件感到害怕。



乘客自費搭其他班機：腦內有點空白

有乘客自行改搭其他班機自福州來港，稱事發時聽到有人尖叫及大喊「起火」，回頭發現行李架起火，距自己身後兩三排，她當時感到害怕，腦內有點空白，旁邊女孩還問會不會一起死。她又稱，機組人員從拿滅火器到把火救熄，花了大概有10多20分鐘，認為「動作其實有一點點慢，因為當時有很多人咳嗽、嗆」。

搭乘港航班機自福州接返的乘客黃先生，在香港機場憶述目擊起火經過，稱「心情有啲驚」。

由港航接返乘客：尿袋在行李櫃「爆啲火出嚟」

另一名由港航班機接返的黃先生，抵港後接受訪問時表示，目擊「尿袋」起火一刻，事發時「尿袋」在行李櫃內「爆啲火出嚟」，但火勢不算猛烈，機內未算煙霧瀰漫，空中服務員疏散附近乘客，以及取出兩個迷你滅火筒撲火，乘客亦遞上清水和果汁協助撲熄火勢，當時情況略微混亂。黃形容自己沒有類似經歷，「心情有啲驚」。

被指滅火設備全在機尾 「著火位置在機艙前面」

內地媒體引述乘客稱：「這麽大的飛機，滅火設備全是在飛機的尾部，著火位置是在機艙前面。」有人描述：「跟拍電影一樣，一萬多米高飛機起火了……劫後餘生！」

有乘客稱，起飛後半個小時左右，飛到高空剛剛平穩，空乘正發餐食，前面有人突然大喊：「燒起來了！燒起來了！」很快機艙里充斥著塑料燒焦的味道，並開始冒出黑煙。

乘客接力傳樽裝水 果汁牛奶也用上

據乘客拍攝片段顯示，行李架冒出火舌。乘客們紛紛站起來伸手接力，把一瓶瓶樽裝水運到前面的著火位置用來滅火，甚至連果汁、牛奶也用上。後來滅火設備終於運到前面，也終於把火撲滅。有乘客表示，飛機在福州落地的剎那，她和同伴都落淚了。

追蹤航班的網站顯示，香港航空編號HX115航班原定周四中午12點20分從杭州蕭山機場起飛，計劃下午2點55分降落香港國際機場。實際上在當天中午12點56分才起飛，下午1點25分左右飛到9000多米的高度，隨後突然開始快速下降，並在下午2點04分左右降落福州長樂機場。

香港航空表示，涉事航機為空中巴士A320，機上共載有160名乘客和8名機組人員，公司已安排另一航機接載乘客回港。