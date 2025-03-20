香港航空客機起火備降福州　疑尿袋起火　將安排航班接乘客回港

香港航空一架空中巴士A320客機因機艙起火，今日（20日）下午1時56分備降福州長樂機場。

出事客機航班編號為HX115，中午12時56分從杭州蕭山機場起飛，原定下午2時56分降落香港。

下午5時08分，香港航空在官方微博回應稱，出事航班共載有160名乘客和8名機組人員。公司現正安排另一航機接載乘客回港，預計將於晚上8時55分到達福州機場。



網傳消息稱，疑似是移動充電裝置（尿袋）起火。影片顯示，煙霧蔓延整個機艙，乘客及空姐不斷向機艙的行李架倒水滅火。

煙霧蔓延整個機艙。（影片截圖）

乘客及空姐不斷向行李架倒水滅火。（影片截圖）

乘客及空姐不斷向行李架倒水滅火。（影片截圖）

乘客及空姐不斷向行李架倒水滅火。（影片截圖）

乘客及空姐不斷向行李架倒水滅火。（影片截圖）

有乘客在社交平台稱，客機在一萬米高空上突然起火，機組人員曾使用滅火筒試圖撲滅火勢未果，後來有乘客加入與空姐不斷向行李艙倒水。

據介紹，客機降落福州後，機上人員從舷梯疏散後乘坐接駁車離開，停機坪上有消防車戒備。

機艙內部被燒黑。（影片截圖）

出事客機航班編號為HX115，中午12時56分從杭州蕭山機場起飛。（影片截圖）

客機備降福州長樂機場，乘客安全離開。（影片截圖）

香港航空在官方微博回應稱，香港航空今日由杭州飛往香港的HX115航班，疑似因行李架內的行李起火而改道並安全降落於福州長樂國際機場。

事發後，香港航空機組人員及時做出決策，空服人員第一時間做出處置，及穩定乘客情緒，同時立即聯繫福州長樂國際機場緊急降落，以最快速度將事故風險降至最低，保障乘客安全。

該飛機為空中巴士A320，機上共載有160名乘客和8名機組人員。公司現正安排另一航機接載乘客回港，預計將會於當地時間晚上8時55分到達福州機場。