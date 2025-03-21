特朗普、魯比奧就台灣問題唱黑白臉？分析：累積對華談判籌碼

美國國務卿魯比奧受訪時強調，特朗普政府不同意訴諸武力或強迫改變台灣地位的政策不變，與特朗普先前回避回應是否協防台灣的態度迥異。受訪學者分析，在中美元首會晤前，這很可能是美方累積談判籌碼的方式。



美國總統特朗普自去年大選以來，對台轉趨戰略模糊。他上月在首場內閣會議上，被問到在他任內北京是否就不會攻台時強調，他從不對此發表評論，不會對任何這類事置評，「因為我不想讓自己陷入那樣的處境」。

不過，美國國務院近期在對台政策論述上，卻顯得較為明確，與白宮的態度形成鮮明對比。

2025年2月28日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、副總統萬斯（JD Vancee）在白宮與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）會晤並爆發言語衝突。圖為在爆發罵戰後，萬斯的表情跟與會的國務卿魯比奧（Marco Rubio），形成鮮明對比。（X@kathrynw5）

魯比奧3月19日接受美國保守派電台主持人休伊特（Hugh Hewitt）電話專訪時，被問到特朗普在白宮接見台積電董事長魏哲家，是否表示美國決心支持台灣？

魯比奧明確強調，美國的政策向來是不應以武力或任何方式強迫改變台灣的地位，特朗普也同意這點，不會有任何改變。

魯比奧還說，當特朗普做出政策決定時，「他是認真的」。

至於美國能否阻止中國大陸攻台，魯比奧則說，可以透過讓奪取台灣的代價高於北京所認定的益處來拖延及嚇阻。他還說，習近平希望奪回台灣成為他掌權時期的代表性成就。因此，這是非常微妙的局勢。

他並重申，美國的政策維持不變，不認為應該透過暴力或脅迫來改變台海現狀。

2025年1月21日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio，中）宣誓就職，左為副總統萬斯（Reuters）

另外，特朗普第二任期開始後，國際間陸續傳出中美元首將在近幾個月內會面的消息。在過去幾周，特朗普也對與習近平建立良好關係頻頻表示樂觀。

特朗普3月17日在華盛頓出席一場活動時更對媒體證實，習近平會在「不久的將來」訪美，但未說明具體時間。

對此，魯比奧受訪時則稱，「特習會」無疑會舉行，但目前還沒有安排。會議的背後需要一個理由，「我們必須知道他們要討論什麼，以及會議的結果會是什麼」。

除了這次訪問外，美國國務院3月18日回應解放軍在台海軍演時，也罕見使用嚴厲措辭，批評中國大陸對台灣做出「明目張膽、不負責任的威脅」，質問這樣如何能自稱是「動盪世界中的穩定力量」。

對於白宮與國務院在台灣問題上的論述落差，美國大西洋理事會中國樞紐研究員宋文笛接受《聯合早報》採訪時指出，美國對華政策走向的重整，依然是現在進行式。而白宮跟國務院之間自然有分工，但國務院的角度是要有效闡述穩定、長期一致的立場。

2025年3月7日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮簽署行政命令。（Reuters）

相較之下，宋文笛認為，白宮的角色是要兼顧更多政策領域的利益，所以在論述上呈現出更多彈性，令他國有外交上可操作的想象空間；同時促使他國在面對美國的外交衝擊時，有更多軟化的誘因。

台灣政治大學外交學系教授黃奎博則對《聯合早報》指出，美國的行政部門之間雖說有橫向協調，但仍保有主管自己的行政裁量權，基本上並未脫離特朗普不願全面開戰、全面引戰的基調。

黃奎博推斷，在雙方領導人傳出即將會晤的消息之際，美國國務院與白宮的態度落差，也有可能是在累積談判籌碼。 「如果領導人真的要見面，那當然要先把自己的籌碼累積多一點」。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

