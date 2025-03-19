馬斯克「靠不住」？華府學者：特朗普團隊鷹派掌權對華或更強硬

中美貿易戰前景仍充滿不確定性，華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）專家甘思德（Scott Kennedy）近日發文分析，雖然雙方都有談判的意願，且仍存在利益談判的空間，但中美對立仍可能加劇，原因之一是特朗普團隊以鷹派為主，加上特朗普本人對華態度的變化，可能使美方對中國採取更強硬手段。



內媒《環球時報》報道，甘思德認為，中美之間有四個有利因素可能促成雙方達成協議。首先，雙方都願意談判，並認為達成協議對各自經濟有利，能夠提升市場信心和穩定性，讓雙方政府騰出精力應對國內議題。

其次，雙方具有一定的政治空間達成協議。對美方而言，特朗普目前擁有壓倒國會的影響力，且美國國會與政府內部的鷹派在當前階段相對安靜，這為特朗普政府提供了主導對華戰略的空間。

2025年2月13日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國華盛頓特區白宮橢圓形辦公室手持有關加徵關稅的行政命令，而商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）則站在他身旁。（Reuters）

第三，雙方已開啟溝通，並表達了希望達成協議的意願。甘思德指出，特朗普政府目前對中國施加的兩輪關稅，更多是作為談判籌碼。

第四，雙方在經濟層面仍有談判空間，例如中方可增加美國產品採購及投資，美方則可能放寬部分對中國企業的科技及市場限制。

2月12日，美國防長海格塞斯在布魯塞爾出席烏克蘭防衛聯絡會議。（Reuters）

然而，甘思德同時列舉四個可能導致中美對立升級的因素。他認為，特朗普對中國的態度變化，可能使其採取更強硬手段。此外，特朗普團隊內部主要由鷹派官員主導，支持加大對華限制及推動經濟脫鉤的政策更受推崇，而支持維持甚至深化雙邊經貿合作的聲音則處於弱勢。

值得注意的是，甘思德特別提到，在特朗普政府內部扮演重要角色的馬斯克，因特斯拉在中國有業務，他可能支持中美合作。但他的其他企業在中國市場不僅無法展開業務，甚至還面臨來自中國企業的競爭，因此甘思德認為，馬斯克在中美關係上的立場「不一定靠得住」。

2025年3月11日，美國總統特朗普和Tesla老闆馬斯克站在白宮南門外，宣布為白宮員工新買的一輛紅色Tesla Model S電動車。（Reuters）

此外，甘思德認為，缺乏足夠的互信與雙方不願在關鍵問題上讓步，也將使中美對立更加激烈。他指出，雙方都認為自己擁有對抗對方的籌碼，或有能力在拉鋸戰中堅持到最後。

甘思德認為，現階段中美能否達成雙方都可接受的協議仍不確定。他強調，特朗普政府的胃口可能很難被滿足，而中方也絕不會在一個一邊倒向美國的協議上簽字。