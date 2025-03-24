涉嫌受賄、玩忽職守　北京市原副市長高朋被起訴

北京市政府原黨組成員、副市長高朋涉嫌受賄、玩忽職守一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由山西省呂梁市人民檢察院審查起訴。



3月24日，最高人民檢察院消息，北京市人民政府原黨組成員、副市長高朋涉嫌受賄、玩忽職守一案，由國家監察委員會調查終結，經最高人民檢察院指定，由山西省呂梁市人民檢察院審查起訴。近日，呂梁市人民檢察院已向呂梁市中級人民法院提起公訴。

北京市政府原黨組成員、副市長高朋。（新京報）

檢察機關起訴指控，高朋利用擔任京投公司總經理助理兼融資建設部經理、副總經理，北京地鐵十號線投資有限責任公司董事長兼總經理，北京市豐台區副區長，北京市發展和改革委員會副主任，北京市順義區區委副書記、區長、區委書記等職務上的便利，為他人謀取利益，以及利用本人職權或者地位形成的便利條件，通過其他國家工作人員職務上的行為，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大；高朋身為國家機關工作人員，嚴重不負責任，致使公共財產遭受損失，情節特別嚴重，依法應當以受賄罪、玩忽職守罪追究其刑事責任。

據《長安街知事》，高朋於2024年4月官宣被查。10月22日，中央紀委國家監委網站發布消息，高朋嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。

經查，高朋理想信念崩塌，背離初心使命，在重大風險考驗面前退縮不前、逃避責任，在政治上造成不良影響；無視中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請，安排管理和服務對象為其家庭提供「保姆式」服務。

中央紀委國家監察委員會消息，北京市政府黨組成員、副市長高朋涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。（網絡資源圖）

高朋的組織意識淡漠，違規在幹部選拔任用等工作中為他人謀取利益，弄虛作假，騙取學歷、學位；廉潔底線失守，違規收受禮金，違規買賣股票，借用管理和服務對象大額錢款，搞權色交易；貪圖享樂，追求低級趣味；毫無紀法觀念，搞權錢交易，利用職務便利為他人在入職晉升、企業經營、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物；玩忽職守，給國家利益造成重大損失。

高朋嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、玩忽職守犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予高朋開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。