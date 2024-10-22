原北京副市長高朋嚴重違紀違法被開除黨籍和公職

經中共中央批准，中央紀委國家監委對北京市政府原黨組成員、副市長高朋嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



根據央視報道，經查高朋理想信念崩塌，背離初心使命，在重大風險考驗面前退縮不前、逃避責任，在政治上造成不良影響；無視中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請，安排管理和服務物件為其家庭提供「保姆式」服務；組織意識淡漠，違規在幹部選拔任用等工作中為他人謀取利益，弄虛作假，騙取學歷、學位等。

北京市政府原黨組成員、副市長高朋。（新京報）

同時，報道亦指出，高朋違紀違法問題還包括廉潔底線失守，違規收受禮金，違規買賣股票，借用管理和服務物件大額錢款，搞權色交易；貪圖享樂，追求低級趣味；毫無紀法觀念，搞權錢交易，利用職務便利為他人在入職晉升、企業經營、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物；怠忽職守，給國家利益造成重大損失。

鑑於高朋嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄、怠忽職守犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予高朋開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

高朋，1972年7月生，在職研究生，經濟學博士，去年3月升任北京市黨組成員、副市長，不料上任僅一年餘，中紀委於今年4月21日即宣布，高朋涉嫌嚴重違紀違法，將接受調查。