北京否認杜特爾特向中國申請庇護 　斥說法｢無中生有、別有用心｣

菲律賓前總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）遭國際刑事法院（ICC）調查並簽發逮捕令，他早前現身香港灣仔出席宣傳活動後返抵馬尼拉被逮捕。中國外交部發言人郭嘉昆今日（24日）表示，中方從未收到所謂「杜特爾特前總統及其家人向中國政府尋求庇護」的申請。



杜特爾特2025年2月13日出席菲律賓中期選舉的競選活動（REUTERS）

在中國外交部例行記者會上，有記者提問稱，據報道，知情人士透露，杜特爾特在被國際刑事法院逮捕前曾向中方提出庇護請求，但據稱遭到中方拒絕。菲國家警察刑事調查和偵查組傾向於在香港逮捕杜特爾特，但香港警方拒絕與國際刑警組織合作，因為中國不是《國際刑事法院羅馬規約》的締約國或成員國。中方對此有何評論？能否證實杜特爾特曾向中方提出庇護請求？如屬實，為何拒絕？

郭嘉昆表示，關於杜特爾特赴香港事，外交部駐港公署已經作出了回應，菲律賓方面的有關人士也有表態。我願特別指出，杜特爾特先生赴香港係私人度假行程，中方從未收到所謂「杜特爾特前總統及其家人向中國政府尋求庇護」的申請。

郭嘉昆說：「對於某些無中生有或別有用心的所謂『知情人士』透露，希望媒體朋友們認真甄別，切勿輕信。」