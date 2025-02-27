中國041型新潛艦或配高超音速導彈　針對菲律賓美製Typhon系統

中國《艦船知識》雜誌報道，武漢在建的一款新型攻擊潛艦，可能針對美國在菲律賓部署的「提豐」（Typhon）陸基導彈系統。報道指出，這款潛艦最早在去年中經衛星圖像發現，當時出現在湖北武漢的船廠。外界普遍認為，該潛艦屬於041型周級潛艦。



綜合《歐亞時報》（The EurAsian Times）等媒體報道，儘管中國官方尚未證實這款潛艦的存在，但《艦船知識》雜誌已提供了關於其設計與戰略用途的詳細信息。

041型潛艦去年成為軍事關注焦點。此前曾有報道稱，2024年5月底或6月初，一艘周級潛艦在武昌造船廠進入艤裝階段時，停靠於長江沿岸，但發生沉沒事件。美國官員此前評估，041型潛艦採用混合推進系統，結合傳統與核動力技術。

中方不斷將核潛艦現代化，致力提升靜音和隱形性能，使它們愈來愈難偵測，圖為解放軍核潛艦的資料照。（新華社）

報道指，新型潛艦配備了一個小型核反應器，並搭載傳統柴電推進裝置，使其續航力提升，且部署更加靈活。與舊型號相比，這款潛艦整合多項先進技術，最大特色之一是配備垂直發射系統（VLS），可發射巡弋導彈與反艦彈道導彈。

傳統潛艦通常依賴魚雷管發射導彈，而垂直發射系統可顯著提升潛艦火力，使其能更快速地發射武器，增強戰術多樣性並減少交戰時的弱點。新型潛艦另一大特色為X型尾舵設計，旨在提升水下機動靈活性與作戰安全性，特別適用於深水環境。

報道介紹，該潛艦可能具備類似核動力潛艦的作戰能力，如發動飽和攻擊、遠程精準打擊陸基目標等，菲律賓呂宋島北部的美製「提豐」（Typhon）陸基導彈系統或成為其打擊目標之一。

美菲關係／美菲軍事合作：圖為菲律賓與美國軍官就2023年3月13日展開為期3週的「堅盾」（Salaknib）聯合軍演出席開幕禮。（Reuters）

《艦船知識》指出，新型潛艦能夠獨立行動，或以小型編隊方式作戰，可能對敵方帶來戰略壓力，促使對手因應難以預測的水下威脅而分散兵力，從而發揮「不對稱威懾」作用。該潛艦採用了「絕氣推進」（AIP）技術，減少對氧氣的需求，使其可長時間潛航，降低被偵測和追蹤的風險。

報道分析，南海可能成為該潛艦戰力的關鍵測試場，並指出，這艘新潛艦是北京更大戰略的一部分，旨在應對美軍在區域內日益增加的影響力，加強中國封鎖「第一島鏈」的能力。「第一島鏈」為關鍵戰略區域，從日本延伸至菲律賓。

報道亦提及，2024年4月美菲聯合軍演期間，美軍在菲律賓呂宋島部署「提豐」導彈發射系統，可打擊中國、俄羅斯與北韓等目標。而新潛艦將搭載先進高超音速導彈，能在敵方防禦範圍外隱密發動攻擊。

此外，報道還指出，這款新型潛艦可能具備部署核彈頭的能力，以強化中國對抗美國區域軍事資產的能力。北京多次批評美軍在周邊活動，特別是菲律賓「提豐」系統的部署，並要求美方撤除該系統，指其為「戰略資產與攻擊性武器」。

另一方面，華府則持續強化威懾戰略，並考慮在全球各地進一步部署「提豐」導彈系統，以限制對手在西太平洋的海上行動。