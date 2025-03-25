博鰲報告：DeepSeek衝擊華爾街　提振全球對中國科創能力信心

博鰲亞洲論壇2025年年會周二（25日）舉行新聞發布會暨旗艦報告發布會，並發布《亞洲經濟前景及一體化進程2025年度報告》。報告提到，中國人工智能大模型創業公司深度求索（DeepSeek）發布的產品R1給華爾街帶來巨大衝擊，提振了全球市場主體對中國科技創新能力的信心。



報告指出，中國企業在人工智能（AI）等領域展現的蓬勃創新活力，表明中國是美國無差別揮舞制裁大棒的風險世界中重要的創業安全熱土，或將刺激相關領域的投資並帶動經濟增長。1月27日，DeepSeek發布的產品R1給華爾街帶來巨大衝擊，其以低成本、高效能的方式顛覆目前人工智能市場的格局。這也引發了市場對美國人工智能技術領先中國多年觀點的質疑。有分析認為，DeepSeek是美國對中國進行晶片出口限制所激發出的創新。

報告稱，DeepSeek不僅改變了人工智能產業「算力至上」的底層邏輯，更是讓全世界看到了中國經濟和關鍵產業的發展韌性和產業活力，強化了中國在不確定世界中的安全島角色，提振了全球市場主體對中國營商環境、科技創新能力及長期發展潛力的信心。

DeepSeek在今年春節震驚全球。（Reuters）

報告還提到，人工智能等數字技術的快速叠代在推動數字貿易發展的同時，引發了其對勞動力市場潛在影響的擔憂；具備不同程度數字技能的人群將從數字貿易中獲得不同程度的紅利，或面臨不利影響。縮小數字鴻溝的關鍵之一在於加強數字基礎設施建設，這一點各國已在採取行動，然而，數字技能的培養在亞洲尚未得到足夠重視。未來，應加大對數字技能培訓的研究與投入，提升全社會的數字素養，從而推動數字貿易的包容性發展。

報告認為，數字技能的提升包括兩個重要方面。首先，數字技能教育應採取正規教育與社會培訓相結合的模式，不僅要提升不同人群實現不同目標所需的主要數字技能，覆蓋教育的不同階段（如小學、中學、大學），還需要關注一般公民、特別是弱勢群體和農村人口的數字技能培訓；不僅面向普通人員，還要覆蓋專業人員（如副高及以上職稱人員）。其次，數字貿易的發展創造出許多新的工作崗位，需要具備相應技能的人勝任。

報告進一步指出，近年來受到內外部多種因素的疊加影響，中國產業轉移呈現出複雜多變的態勢。整體而言，中國產業向外轉移的調整仍未結束，但轉移結構和趨勢正在發生顯著變化。2025年，中高端產業的外遷速度和規模預計將放緩，尤其是人工智能等數字經濟領域的外遷勢頭將會削弱，中國留住外資產能的基本盤優勢依然存在，長期來看仍是全球最具有吸引力的市場之一。與此同時，產業轉移將使區域內的產業鏈聯繫不斷加強，而中美之間的價值鏈將會延長。國內低端產業的發展在成本上升通道難以阻斷的情形下，其轉移趨勢需要觀察未來一段時間人工智能、機器人等技術的應用範圍和深度，以及如何處理數字技術與就業工人之間的矛盾。