Manus從神壇跌落？還是能成就下一個DeepSeek時刻？

一家神秘的中國初創公司憑藉一款顛覆性的人工智能（AI）應用，正在全球科技圈掀起巨浪。這裡說的並非今年1月震懾四方的深度求索（DeepSeek）AI大模型R1，而是一款多功能AI代理Manus。



中國AI黑馬「Manus」面世。（微博截圖）

Manus聯合創始人季逸超3月5日在演示影片中介紹，Manus的功能不限於提供解決方案，還能自主完成用戶下達的複雜指令，如生成報告、分析財經數據等。

季逸超宣稱，作為全球首款通用AI代理，Manus的性能優於美國OpenAI新發佈的代理應用DeepResearch和Operator，並在GAIA基準測試的比分高於DeepResearch。

GAIA是一個用於評估通用AI助手解決問題能力的基準測試。

Manus在GAIA基準測試的比分高於DeepResearch。（中關村在線）

目前大多數AI代理仍需一定程度的人工干預和監督，但季逸超說，Manus「是一個完全自主的代理，彌合了構思與執行之間的鴻溝，是人機協作的下一個範例」。

不用睡覺的隨身秘書

為了展現Manus的性能，影片還演示了三個案例：求職簡歷篩選、房產研究和股票分析。

以簡歷篩選為例，Manus能自主理解用戶的要求解壓文件包，並為文件包中的10份簡歷進行重點內容標注和候選人排序推薦；在房產研究的案例中，Manus還能結合家庭收入和孩子上學要求，在紐約篩選出安全、犯罪率低的社區，並推薦符合標準、適合購買的房產。

根據官網，Manus甚至能製作電子遊戲，以及構思「日本七天旅行並求婚」的攻略。

有網民形容，Manus就像一名萬能的隨身秘書，能替你安排好所有事情，而且完全不需要睡覺。

AI媒體《The Rundown AI》創始人Rowan Cheung 3月8日在社交媒體X發文說，Manus基本能完美地創建一個關於他個人傳記的網站，且內容100%準確。

Rowan還測試Manus進行長時間研究的能力，要求它設計一門關於AI培訓的課程。花費近兩小時，Manus就設計出一門涵蓋八個章節的課程，包含如何使用AI工具、應用場景及提示詞等。

他形容Manus是實實在在的產品，甚至宣稱「中國第二個DeepSeek時刻來了」。

美國AI企業Hugging Face產品負責人維特則利用Manus的代碼生成功能，編寫出一款飛機小遊戲。他形容，這是他用過「最令人印象深刻的AI工具」。

還有網民在實測後發現，Manus可同時管理50多個社交媒體賬號，並能實時創建一系列互動內容。

有評論認為，除了性能卓越，Manus的爆火，或多或少也沾了DeepSeek崛起的光芒。

今年1月中旬發佈的AI模型DeepSeek-R1，憑藉低成本和高性能重創美國科技股，還顛覆了外界對中美科技實力差距的想像，即美國AI霸主的地位不再是中國無法企及的。

因此，當Manus被視為DeepSeek崛起後的又一個後起之秀，自然引來中國媒體和網民集體為它起立歡呼。

有網民稱：「一夜之間，Manus讓矽谷無眠，讓ChatGPT沉默，讓DeepSeek流淚。」還有自媒體情緒激動地寫道：「這是DeepSeek之後的又一個王炸」「超越DeepSeek」「炸醒了整個AI圈」「中國團隊造，宇宙為我們閃爍」等。

還有不少券商急著開會評估Manus的影響，其中華泰證券更將Manus形容為AI代理的ChatGPT時刻。

Manus創始人肖弘。

Manus創始人肖弘。（小紅書）

此外，由於Manus母公司北京紅色蝴蝶科技公司的聯合創始人肖弘和季逸超，都是90後創業家，且都沒有在海外留學的經驗，不少中國自媒體就將上述兩人與背景相似的80後DeepSeek創始人梁文峰作對照。

不過，Manus雖在DeepSeek的光環下獲得潑天的流量，但這場流量的狂歡僅持續24小時，就迎來鋪天蓋地的質疑和爭議。

從神壇跌落

首先，Manus並不完全是從零打造出來的「顛覆性產品」。有網民在測試時發現，Manus的基礎結構使用的是美國企業Anthropic的Claude及阿里巴巴的通義千問等現有模型。

甚至有團隊僅用五個人三個小時，就通過拼接GPT等不同技術開發出Manus「山寨版」。搜狐科技認為，這意味著Manus的技術門檻並不高，本質仍是工具鏈的拼接，並非底層技術的突破。

季逸超星期一（3月10日）發影片承認，Manus調用了Claude和微調後的通義千問模型。

此外，與DeepSeek發佈後立即開源不同，Manus每天只限量發放500個邀請碼供外界測試。儘管Manus官方解釋這是因為他們「完全低估大家的熱情」、設計服務器容量有限，但不少網民質疑這是在刻意營造「饑餓營銷」。

據報道，由於Manus邀請碼的稀缺性，該邀請碼一度在中國的二手交易平台「閑魚」被炒至高達10萬元人民幣。

更為關鍵的是，Manus似乎並不如宣傳般的那麼好用，指令無法執行、執行時間長、信息不準確等吐嘈聲不曾間斷。

例如，科技博主TechCrunch記者讓Manus到附近餐館訂一份炸雞三明治和訂購飛往日本的機票，但均以系統崩潰告終，甚至無法給出有效的訂購和付款鏈接。

測試失敗後，該記者還讓Manus製作一款以《火影忍者》為靈感的格鬥遊戲，但半小時後，系統再次報錯。

還有用戶發現，Manus輸出的結果並不可靠。如Manus在進行遊戲機市場分析時，竟遺漏了日本遊戲巨頭任天堂的遊戲機，這是一個顯而易見的錯誤。

在X上還有一個戲劇性事件，知名AI網紅Barsee在3月8日上傳一段影片，聲稱Manus能同時執行50個任務，且比DeepSeek更準確，能同時處理金融交易、研究、採購等任務。

但這則推文發出僅一天，季逸超就出面闢謠「這個視頻絕對不是Manus的」。他說：「Manus是一個基於網絡的AI代理，類似於OpenAI Operator／DeepResearch，而不是智能手機的VNC（虛擬網絡控制台）。」

TechCrunch總結，諸如此類的自媒體錯誤炒作，以及邀請碼稀缺造成的排他性，或許就是造就Manus獲得不尋常關注的原因。從實測表現來看，Manus並沒有兌現技術承諾，「似乎是一個炒作領先於技術創新的案例」。

對於市場的批評，Manus合夥人張濤曾兩度發文道歉，並稱目前Manus仍處於初期階段，很多功能尚未完善。

DeepSeek突破式進展所激起的AI熱情及民族主義情緒，已讓市場和民間對中國科技產業的預期不斷膨脹。或許，正是在這股情緒下，Manus又不斷地抬高社會預期，加上產品本身的低透明度，才催生出這股有點像「狼來了」的轟動效應。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

