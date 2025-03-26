河北永清縣4.2級地震　北京天津有震感　市民睡夢中被震醒

據中國地震台網正式測定，3月26日凌晨1時21分，河北廊坊市永清縣發生4.2級地震，震源深度20公里。截止3月26日上午7時，共記錄到3次餘震，最大餘震為2.9級。



3月26日凌晨1時21分，河北廊坊市永清縣發生4.2級地震，震源深度20公里；凌晨1時25分，永清縣再發生2.9級地震，震源深度15公里，為此前4.2級地震的餘震。

本次地震周邊5公里內有多個村鎮，此外，震中距永清縣城13公里，距廊坊市區15公里，距北京市區55公里。

河北廊坊市永清縣發生4.2級地震。（微博＠中國地震台網）

根據中國地震台網速報目錄，震中周邊200公里內近5年來發生3級以上地震共8次，最大地震是本次地震。

地震發生後，北京、天津有強烈震感，不少人從睡夢中被震醒，河北的居民及學生半夜跑下樓避險。《極目新聞》報道，廊坊永清縣的居民介紹，當時確實感覺到震了一下，「震醒了，後來又接著睡了，家裏沒什麽損失」。另有永清縣的多位居民表示，當時並沒有感覺到地震，事後從手機上才得悉地震。

河北、北京、天津等地的市民收到手機地震預警。（微博＠央視新聞）

河北、北京、天津等地的市民收到手機地震預警。（微博＠央視新聞）

永清縣應急管理局工作人員表示，幾分鐘內永清縣發生了兩次地震，震後，相關人員就趕至震中查看，當地房屋沒有受損，也沒有市民受傷，「睡覺睡得比較實的可能都感覺不到，地震等級低，持續時間比較短」。

工作人員介紹，當地已經啟動相應的應急響應，各鄉鎮在排查受損情況，包括燃氣管道、道路、房屋等，「震中沒有房屋受損，沒有人員受傷，其他鄉鎮應該更輕」。

河北的居民及學生半夜跑下樓避險。（影片截圖）

市民家中的水晶吊燈劇烈搖晃。（影片截圖）

《河北日報客戶端》消息，廊坊市永清、固安、霸州、安次、廣陽等縣（市、區）有震感，通信、供電、交通道路狀況正常，無人員傷亡和財產損失情況報告。目前，廊坊市應急管理局已派出現場工作人員趕往震中區域了解情況，有新情況及時續報。

北京市地震局介紹，永清4.2級地震距離北京最近13公里，造成北京大部分地區不同程度震感，最高烈度4度，遠低於北京抗震設防烈度，沒有造成北京地區建築物破壞，不會影響北京市正常生活生產秩序。

根據聯合會商意見，原震區近日發生4級以上地震可能性不大。此次地震不會對北京市地震活動產生影響，北京市近期短臨地震前兆異常不明顯，發生5級以上地震的可能性很小。

地震發生後，中國地震局迅速啟動三級應急服務響應。目前，河北省地震局、北京市地震局、天津市地震局派出現場工作隊趕赴震區協助地方政府開展應急處置工作。中國地震局負責參加應急調度。