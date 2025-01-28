台灣地震不斷板塊位移　台氣象署：台灣往中國大陸、香港靠近

最近台灣南部地震不斷，1月28日小年夜深夜22時59分嘉義地區再度發生有感地震，地震規模4.6，地震深度僅16.9公里。



台灣氣象署提醒，未來一到兩周內仍會有較大規模地震發生。2022年時，台灣氣象署曾公布一張「2009至2018年台灣絕對速度場／相對速度場示意圖」，台灣氣象署專家解釋，若以澎金馬為參考點，台灣事實上是往中國大陸和香港靠近。



台灣氣象署3年前曾發布一張「2009至2018年台灣絕對速度場／相對速度場」對比圖。（台灣氣象署）

台灣氣象署3年前曾發布一張「2009至2018年台灣絕對速度場／相對速度場」對比圖，從地表來看，大型地震會造成明顯的地表位移，像是車籠埔斷層的錯動，為台灣地表帶來一道劇烈的、長達105公里的傷痕，斷層上盤的水平位移為1至9公尺不等，而在台中大甲溪更出現地殼抬高、落差5公尺的瀑布景觀。

2024年花蓮0403地震發生後，被網友誤認為「離大陸越來越遠」。中央氣象署地震測報中心主任吳健富回應，整個板塊活動相對移動觀測，菲律賓海板塊從東南方往西北移動，朝台灣方向擠過來，以澎金馬為參考點來看，台灣水平位移是離中國大陸越來越近。

台灣氣象署觀測，台灣西南部每年大約以4到5公分往西南方向移動，東部也是往西移動，蘭嶼也以每年7到8公分朝西北西方向移動，整體來說，靠近中國大陸越來越近。