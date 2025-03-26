海關總署原副署長孫玉寧被捕　涉搞錢色交易、違規出入私人會所

海關總署原黨委委員、副署長孫玉寧涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對孫玉寧作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。



公開資料顯示，孫玉寧，1965年7月出生，吉林舒蘭人。1985年8月參加工作，曾任長春海關關稅統計處綜合統計科副科長、長春海關綜合統計處副處長、長春海關貨運監管處副處長等職，2004年時，已任長春海關副關長、黨組成員。2012年，孫玉寧離開了任職多年的長春海關，開始擔任滿洲里海關關長、黨組書記，2015年起，任鄭州海關關長、黨組書記。

2018年起，孫玉寧任大連海關關長、黨組副書記，2019年起任大連海關關長、黨委副書記。2020年10月起，孫玉寧開始擔任海關總署副署長、黨委委員，直至被查。

2024年9月24日，中央紀委國家監委網站發布消息，海關總署黨委委員、副署長孫玉寧涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

孫玉寧。（人民日報）

2025年3月14日，中央紀委國家監委網站發布消息，孫玉寧嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。

經查，孫玉寧喪失理想信念，背棄初心使命，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金，接受可能影響公正執行公務的旅遊安排，違規出入私人會所；在幹部選拔任用等工作中為他人謀取利益並收受財物；借用管理服務對象車輛，搞錢色交易；不正確履行工作職責，干預公共財政資金分配；貪婪腐化，將公權力作為謀取私利的工具，利用職務便利為他人在企業經營、職務調整等方面謀利，並非法收受巨額財物。

孫玉寧嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予孫玉寧開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。