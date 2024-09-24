國家海關總署副署長孫玉寧 涉嫌嚴重違紀違法受查
撰文：許祺安
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國家海關總署黨委委員、副署長孫玉寧被查。中紀委國監委公布，孫玉寧涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審查和監察調查。他原本是排名第二的海關總署副署長，官網在領導成員一欄已經撤下他的資料。
玉寧是吉林人，曾任長春海關副關長、滿洲里海關關長等職務，2020年底升任海關總署副署長之前，曾任大連海關關長。
據了解，孫玉寧最後一次公開露面，是9月14日出席海關總署黨委擴大會議。他是繼落馬的國家海關總署署長盛光祖後，被查的最高級別海關官員。
孫玉寧簡歷
孫玉寧，男，1965年7月出生，漢族，吉林舒蘭人，中共黨員，省委黨校本科畢業。1985年8月入關參加工作。
1995年4月起先後任長春海關綜合統計處副處長（副處級）、長春海關貨運監管處副處長（主持工作、副處級）
1998年10月起先後任長春海關所屬長白海關關長（正處級）、長春海關現場業務處處長（正處級）
2004年8月任長春海關副關長（副廳局級）、黨組成員
2012年4月任滿洲裡海關關長（正廳局級）、黨組書記
2015年5月任鄭州海關關長（正廳局級）、黨組書記
2018年8月任大連海關關長（正廳局級）、黨組副書記。
2020年10月任海關總署副署長、黨委委員。
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