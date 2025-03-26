長和賣港口｜商務部專家批「在商不言商」：短平快交易未全球招標

長和擬出售包括巴拿馬等海外港口資產引發爭議。中國商務部研究院國際市場研究所副所長白明今日（26日）在百度發文稱，「無意用高尚的道德來評價李家出售巴拿馬兩港口的行為。賣港口經營權當然可以，但要符合商業邏輯」，質疑長和沒有採用全球招標價高者得的方式，反而「短平快」地與貝萊德達成出售協議是否符合邏輯。



中國商務部研究院國際市場研究所副所長白明。（《每日經濟新聞》）

白明的文章起首稱，「說反了，對李嘉誠及長和最大的質疑在於『在商不言商』」。

文章聲稱，「李家用『在商言商』作為擋箭牌，因而引起許多人的反感」。文章稱，「許多人不贊同李嘉誠及長和用『在商言商』的邏輯加以解釋。但在我看來，李家出售巴拿馬兩港口的行為恰恰是『在商不言商』的表現」。

文章稱，「君子愛財取之有道。我們無意用高尚的道德來評價李家出售巴拿馬兩港口的行為。賣港口經營權當然可以，但要符合商業邏輯」。

文章最後稱，「按理說，商人追求的是利益最大化。但李嘉誠及長和出售港口經營權的時候並沒有採用全球招標價高者得的方式，反而『短平快』地與貝萊德達成出售協議。這難道符合邏輯嗎？」

「短平快」為內地流行用語，一般形容開發項目投資少、週期短、見效快、效益高。

據公開報道，長和目前仍未就出售海外港口資產的爭議作出回應。