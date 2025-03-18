李嘉誠賣港口｜胡錫進：長和不妨挺起腰桿，勇敢與美國進行周旋

李嘉誠旗下長江和記本月宣布向美資基金貝萊德牽頭的財團，出售包括位於巴拿馬運河兩端等多地的港口 。官媒《環球時報》前總編輯胡錫進18日（周二）發長文稱，支持香港政府採取措施阻止這筆交易，又稱長江和記「不妨挺起腰桿，勇敢與美國的威脅進行周旋」。



巴拿馬運河長82公里，是世界上其中一條非常重要的戰略水道，負責處理全球約5%的海上貿易量。(Reuters)

胡錫進的文章稱，鑒於美國存在政治利用那些港口壓中國海運的極大現實可能性，香港《大公報》連發3篇文章反對這筆交易，香港特區政府表示「任何交易須符合法律法規要求」，我認為合乎情理，而且我作為一名中國內地媒體人，支持香港特區政府採取措施阻止這筆交易。我相信，這是大多數了解了情況的中國人的態度。

圖為2024年4月11日，一艘貨運船隻在巴拿馬城郊區域的位置，通過巴拿馬運河的其中一個船閘。（Reuters）

「不妨挺起腰桿，勇敢與美國的威脅進行周旋」

文章稱，我想勸長江和記的負責人，不妨挺起腰桿，勇敢與美國的威脅進行周旋。迄今為止，長江和記在未做任何抵制的情況下，就順著美方的要求與貝萊德旗下的投資集團簽署賣掉幾乎所有境外港口的協議，太軟了，實屬不應該。他們顯然最了解這當中涉及國家利益的敏感性，如果貪圖228億美元的「好價錢」，故意接誘餌，屬於見利忘義。如果是害怕華盛頓的政治打壓和報復，則未免過於膽小了。

文章又稱，這些年美國沒少打壓中國企業，最典型的是華為，但人們都看到華為挺住了，整個中國社會都在支持它。美國要強行收購TikTok，TikTok反覆與美周旋，至今沒吐口。我覺得長江和記至少要像TikTok這樣與美方打幾個回合，但它從一開始就妥協了，這不僅涉及中國航運安全，對它自己也沒有好處。

胡錫進。（視覺中國）

「中國怎麼可能不有所警惕和防範？」

文章稱，特朗普團隊反覆指控巴拿馬兩端的中國港口「威脅美國安全」，誓言要將它們重新置於美國控制之下，而且美方還表示要在美國港口對所有到岸的中國船隻加收額外費用，打擊中國航運和造船業。在這種情況下，中國怎麼可能不有所警惕和防範？這個時候如果長江和記認為中國方面不會干預它向美國控制的公司出賣港口，未免太天真了。

李嘉誠。（港大醫學院圖片）

「長江和記應當對祖國有信心」

文章又稱，長江和記應當對祖國有信心，對特朗普政府的施壓從商法和國際法的角度予以抵制。不要怕美方找麻煩，商業做大了都可能遭到地緣政治的麻煩，但它們對長江和記應當是能夠承受的。如果美方針對香港公司採取法律之外的動粗做法，中國方面也不是吃素的。對於在關鍵時刻與祖國站在一起的商業機構，中國政府在任何時候都不會拋棄它們。

文章最後稱，李嘉誠已經97歲了，不知道這次交易是否在他主導下推進的。一般來說這個年紀的人，錢本身的重要性肯定會下降，公司的長期成功應是他更大的期盼。那麼何為成功？它肯定有多個維度，但其中最重要的之一是：公司的發展與強大祖國的利益應當是協調一致的。