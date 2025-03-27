全球首款急救機械人亮相　中國自主研製　具備奔跑、爬坡等功能

周三（3月26日），中國自主研製的全球首款「急救機械人」、「急救轉運機械人」正式亮相，其具備行走、奔跑、爬樓、爬坡、趴下、避障和越障等功能，可廣泛應用於自然災害救援、複雜環境作業、安全事故救援、戰場急救和院前院內轉運等應用場景，將填補全球應急醫學救援裝備「具身智能」的空白。



急救機械人。（科技日報）

據《科技日報》報道，該急救機械人和急救轉運機械人由中船海神公司與雲深處科技公司聯合自主研製，「可選配四足、四輪和履帶」三種「行走方式」，能在-20°C至55°C環境下穩定運行。

四輪急救機械人背負具有「呼吸、監護、輸液、B超、除顫、心肺復蘇和供氧」七大功能的「便攜式急救設備」，按照指令快速爬樓梯、自如翻障礙，順利到達指定地點展開現場急救；四足急救轉運機械人背馱傷員快速轉運過程中，運用懸掛兩側的「便攜式急救設備」，自動精準地對傷員實施「動中急救」。

急救轉運機械人。（科技日報）

專家表示，急救機械人和急救轉運機械人的問世，填補了全球應急醫學救援裝備「具身智能」的空白，彌補了傳統人工應急救援的諸多不足與短板，將有效滿足「集約高效、輕便快捷、快速救治」的智能應急醫學救援裝備需求，有力提升中國應急醫學救援的綜合救治能力。

中船海神公司董事長兼總工程師黃余紅介紹，企業採用已掌握的醫療裝備和機械人的核心技術，創新研製出了急救機械人和急救轉運機械人，未來還將把「具身智能、生物製造、量子科技、6G」等前沿技術，叠代到系列高精尖醫學救援裝備中，為中國醫學救援智能裝備成體系的高質量發展貢獻力量。