深圳梧桐山現黑科技　機械臂助遊客「無痛行山」

從五岳之巔到川藏險峰，登山機械人正在改變傳統的登山模式。

3月18日，深圳市梧桐山第十屆毛棉杜鵑花會啟幕，為了讓市民遊客有更好的登山體驗，深圳一公司引入了登山助力機械人，讓大家限時免費體驗租用。



《深圳大件事》介紹，3月22日中午12時，在好漢坡遊客服務中心咨詢體驗登山助行機械人的市民絡繹不絕。

遊客穿上「登山助力機器臂」登上梧桐山。（影片截圖）

遊客穿上「登山助力機器臂」登上梧桐山。（影片截圖）

來自馬來西亞的黃女士體驗後稱，穿上助行機械人後腳步變得輕盈，「旁邊兩根桿帶動了腳去行走」，走路時感覺有股力量推着雙腳上去，但因體驗時間較短，她不確定長時間的爬山過程中感受是否更好。

黃女士認為，登山助行機械人對於遊客的適用性更強，「登山愛好者可能用不上，但是對於我這種一年只爬幾次山的人來說，可能起到較好的輔助作用」。

遊客穿上「登山助力機器臂」登上梧桐山。（影片截圖）

遊客可穿上登山助力機器臂登上梧桐山。（微信公眾號@邁步機器人MileBot）

據介紹，登山助力機械臂由邁步機器人科技研發，將在梧桐山北山、半山腰公廁、好漢坡遊客服務中心共3個位置，讓市民遊客限時免費租用，以「登山外骨骼」帶給大家別樣的登山體驗。

本屆花會以「杜鵑春深·山海情韻」為主題，於3月18日至30日期間，陸續為市民遊客奉上「春遊山林花海」「梧桐山音樂會」「杜鵑花藝術展」「毛棉杜鵑科技成果展」「自然科普與賞花專場」「低空花遊」等活動。