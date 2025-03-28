足夠耐心應對「特朗普2.0」　李稻葵：美無法阻擋中國科技進步

周四（27日），中國公共外交協會在北京舉辦了「臨甲7號沙龍」交流會。與會的專家學者及中外記者就中國最新經濟政策和未來發展展開了深入的互動交流。會上，清華大學中國經濟思想與實踐研究院院長李稻葵就中美關係進行發言。他指出，美國及其他國家在技術領域對中國的限制，無法阻擋中國科技的進步，甚至可能進一步促進其發展。



李稻葵表示，當前科技進步主要依賴基礎研究和技術研究兩方面。他強調，基礎研究是全球科學家共享成果的過程，沒有溝通障礙，成果具通用性。技術研究則需要大量科研人員和工程師的實驗與創新。在這方面，他對中國的優勢表示樂觀，認為中國擁有大量的科研和工程技術人才。

根據中國科學技術信息研究所2024年9月發布的報告顯示，2023年中國在各學科的高影響力期刊論文數量及被引用次數均保持世界第一。特別是在材料科學、工程技術等七個領域的平均被引次數首次超過世界平均水平。

李稻葵提到，過去幾年美國不斷對中國實施打壓政策，反而促進了中國科技行業的快速發展，並以華為的鴻蒙操作系統和DeepSeek的例子為證。他強調，這種制裁對雙方都無益，短期可能限制中國發展，但長期看，中國會迎頭趕上。

DeepSeek在今年春節震驚全球。（Reuters）

針對特朗普政府的貿易政策，李稻葵認為中國有足夠的耐心應對「特朗普2.0」帶來的影響。他指出，特朗普的許多政策出台匆忙，且目前其政府面臨多重國際挑戰，與中國的事務可能並非優先考量。他表示，中國政府願意為兩國人民的福祉與美方展開合作，對未來中美之間的合作保持樂觀。

李稻葵最後表示，期待特朗普政府能提出建設性的意見，並認為在全球主要大國中，中國可能是最有耐心應對特朗普政府的國家。