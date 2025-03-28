中國自主研發水下船體清潔機械人　可精準定位高效作業不傷漆面

中國自主研發生產的水下船體清潔機械人，近日在新加坡舉行的亞洲國際海事展覽會（SEA ASIA）首次亮相，吸引了全球海事行業的廣泛關注。這一創新成果不僅展現了中國在高端海洋裝備製造領域的科技實力，亦為全球航運業的綠色轉型和智能化升級提供了全新的解決方案。



水下船體清潔機械人由中國上海泊展科技有限公司自主研發。（觀察者網）

據《觀察者網》報道，船體清潔機械人由中國上海泊展科技有限公司（以下簡稱「泊展科技」）自主研發。這款機械人集成了高精度傳感器、AI智能算法輔助、空化射流技術、渾濁水成像和水下自動路徑系統等多項科技成果，能夠在複雜的水下環境中精準定位並高效清洗船體，且不傷及船體漆面。

在最新一代Metis系列產品中，泊展科技加入了獨創的智鏈系統。目前，該產品已在煙台港、寧波港、常熟港、青島港等多個國內重要港口順利完成了下水測試，其卓越的性能，贏得了行業的高度認可。

隨着全球航運業對環保和效益的要求日益提高，船體清潔機械人的市場需求將持續增長。在全球海事業機遇與挑戰並存的背景下，中國科技企業在這一領域的突破，不僅為國內航運業提供了強有力的技術支撐，更為全球海事行業的高質量發展注入了強勁動力。

該機械人已在煙台港、寧波港、常熟港、青島港等多個國內重要港口順利完成了下水測試。（觀察者網）

上海泊展科技有限公司，成立於2017年，致力於為全水域船舶和海洋工程平台提供基於AI 探測、空化射流技術、渾濁水成像技術和智能控制技術於一體，檢測與清污、物聯感知等立體化安全養護解決方案。公司集研、產、銷、服務於一體，始終堅持自主研發，攻克了船體水下智能清洗檢測機械人的關鍵核心技術，目前已取得發明專利1項，實用新型專利4項，外觀專利1項，軟件著作權12項，還有3項發明專利正在受理。

為助力人類水下探索，踐行海洋強國戰略，科技泊展持續迭代升級，自主研發了複雜環境下船體機器人清潔全系列解決方案。未來將在海洋航運、海洋平台、海洋牧場、水下設施等領域開展全方位合作，推廣更多應用場景，以小產業撬動大市場，引領船舶清潔的自動化進程，推動海洋智能裝備領域的持續發展。