「蘋果巨頭」藍思科技擬來港IPO　周群飛如何靠一塊玻璃成女首富

成立於2003年的手機玻璃供應商藍思科技，於2015年在深圳創業板上市，最新市值逾1300億元人民幣，其是消費電子領域的龍頭企業，又因長期深度綁定蘋果產業鏈，被外界與立訊精密、歌爾股份合稱為「果鏈三巨頭」。

近日，藍思科技宣布，為提升國際品牌形象和綜合競爭力，擬發行H股，並申請在港交所主板上市，預期經股東大會表決後兩年內完成。

藍思科技由湖南女首富周群飛一手創立，她亦憑藉一塊玻璃書寫了創業逆襲的傳奇，從普通打工妹成功蜕變成執掌千億企業的「玻璃女王」。



周群飛。（視覺中國）

1970年，周群飛出生於湖南湘鄉的一個貧困山村，5歲時母親不幸離世，父親因意外雙目失明，生活的重擔早早地落在了她的肩上。有人說，「湖南人的成人禮就是一張通往廣東的車票」，周群飛也不例外，15歲的她爲了生計，在讀完中二後毅然輟學，加入了南下打工的浪潮。

到了深圳後，周群飛先是在親戚的安排下在建築工地守了四個月的活動房，之後才進了工廠。她選擇的是一間生產手錶玻璃的工廠「澳亞光學」，她的第一份正式工作，就是在流水線上切割打磨玻璃。

雖然生活條件簡陋，但周群飛的眼光卻不拘泥於眼前，而是被工廠附近的深圳大學所吸引。於是她用省吃儉用的錢報了名，開始讀夜校學習文化知識。短短四年時間，周群飛不僅成為澳亞光學工廠的主管，還在工作之餘上夜校、讀會計、學電腦，自學掌握了絲網印刷技術。

1990年，澳亞光學加工廠正準備擴建擴產，但老闆卻因對前景的迷茫和擔憂準備撤資停工，周群飛接手工廠後，用所學的絲網印刷技術，在手錶玻璃上印字和圖案，當時這種創新模式的產品在市場上極為罕見，迅速被一搶而空，隨着技術的不斷改進，周群飛經營的工廠成為整個公司收益最好的。

圖為，2015年藍思科技工廠中，工人正檢查生產出的手機玻璃屏幕。（藍思科技）

但由於公司管理層的內鬥日益嚴重，周群飛最終帶着2萬元人民幣的積蓄離開，開始了自己的創業之路。起初只是租下一間民房，召集家人以家庭作坊式的小工廠開始了玻璃的絲網印刷業務，一年時間竟賺得幾十萬利潤，公司規模也逐漸擴大。

2001年，並未開發手機玻璃技術的周群飛，因一次機緣巧合成功研發手機玻璃，全球第一款使用玻璃屏幕的手機（TCL3188）亦由此誕生。這不僅打破了有機玻璃屏的壟斷，開啟了國產手機屏幕玻璃屏的升級換代，更讓周群飛進入了手機玻璃領域，成為這一領域的開拓者。

2003年，周群飛用技術和設備入股，與人合夥成立了藍思科技，主攻手機防護視窗玻璃。2004年，Motorola找到周群飛，要求手機玻璃在一定高度垂直下落不能破碎。第一批供貨大獲成功，Samsung、Nokia、HTC等國際手機品牌紛紛加入合作，藍思科技一躍成為行業焦點。

隨着以iPhone為代表的智能觸屏手機興起，玻璃技術研究深入的藍思科技成為iPhone手機的主要供應商。很長一段時間，蘋果作為藍思科技的最大客户，憑藉其全球領先的手機銷量，助力藍思科技在手機防護玻璃領域做到行業第一。

2015年3月18日，藍思科技在深圳創業板上市，上市當天股價暴漲，隨後市值突破千億。同年10月，《2015胡潤女富豪榜》發布，周群飛以500億元人民幣財富登頂內地「女首富」，成為胡潤女富豪榜發佈十年來中國誕生的第四位女首富。至此，從「打工妹」到「女首富」，周群飛用30年的奮鬥書寫了一段中國製造業的傳奇。

圖為2019年拍攝的位於湖南長沙的藍思科技總部。（視覺中國）

談及藍思科技，「果鏈」企業是繞不過的話題。從第一代iPhone開始，藍思科技幾乎參與了蘋果每一代、每一款新產品的研發與生產，包括iPhone、iPad、AppleWatch、Mac和Apple Vision Pro等。2016年，當iPhone銷量出現自2007年發行以來的首次下滑時，藍思科技來自蘋果的營收也按年減少了30.80%，導致公司上市以來首次出現年營收負增長。

「成也果鏈，敗也果鏈」也成為藍思科技多年難以擺脫的桎梏。2018-2021年，蘋果一直是藍思科技的第一客户，營收貢獻佔比分別為46.97%、43.07%、54.97%、66.49%，其中，2020年對蘋果公司銷售額突破200億元人民幣，佔比大幅提升12個百分點，一年後馬上就突破300億，貢獻度再提升11個百分點。換言之，藍思科技幾乎三分二的營收都依賴於蘋果。

不過，近年來藍思科技在堅守主業外，也通過不斷加深垂直整合，將業務領域拓寬。在新能源汽車領域，藍思科技已與Tesla、寶馬、奔馳、大眾、比亞迪等眾多國內外知名汽車品牌建立合作關係；在人形機械人領域，藍思科技與智元機械人公司合作生產的靈犀X1人形機械人相關產品已成功批量交付；藍思科技還與AI交互領域的領軍企業杭州靈伴科技達成深度戰略合作，加速佈局AI智能終端領域。

近日，在湖南召開的民營企業座談會上，周群飛直言，「未來，藍思科技會繼續聚焦主業，深耕消費電子、智能汽車，積極拓展AI智能終端、機械人、元宇宙智能設備等新興市場，持續加大研發投入。」