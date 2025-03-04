兩會｜不要小看雷軍「閃登」首富這件事！

2025全國兩會今日（3月4日）拉開帷幕，前幾日閃登首富寶座的小米創始人雷軍，也作為全國人大代表成為兩會上「最亮的仔」。雖然按照目前市值來看，雷軍已不是中國首富，但未來，他能否重返首富之位？只能說「很有可能」。



回看幾天前的2月27日，小米集團股價大漲一度升超4%，市值突破1.4兆港元，強勢表現不僅刷新小米集團股價歷史記錄，也讓創始人雷軍財富水漲船高。有內媒按此推算雷軍個人財富，發現當時超越農夫山泉創始人鍾睒睒，成為「中國新首富」。當然，這個「首富」僅持續1小時後，隨著小米股價盤中跳水跌超8%，雷軍的財富估值再次被鍾睒睒反超。



這場「1小時首富」的快閃，也許只是市場波動下的一次個人財產變動的烏龍，但是它釋放出的信號卻是時代的轉折——資源紅利驅動的時代即將終結，科技創新驅動的新紀元正在展開。而更重要的是，雷軍所代表的企業家類型，也正在改變中國商業世界的敘述方式。



圖為2024年4月25日，北京車展，雷軍在新聞發布會上發表講話。（澎湃新聞）

回望過去十年，中國首富榜單上，從來都是靠著資源或消費市場崛起的企業家。

2015、2016、2017年，王健林和許家印靠著房地產登頂，累積千億身價，結果遭遇「三道紅線」，二人今日首富變「首負」的際遇也讓人唏噓。2018、2019和2020年是馬化騰、馬雲的「雙馬」互聯網平台經濟的天下，但也在反壟斷風暴中「功成身退」。2021年直到去年，農夫山泉創始人鍾睒睒連續4年位居首富之位，他用「大自然的搬運工」悶聲發財，代表了傳統消費品行業才是「真·剛需」。

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財富交叉點：新王攜硬核科技殺入戰場

然而這場舊神殞落，新王崛起的財富大遷徙背後，是中國房地產不再是造富神話，恒大、萬達深陷債務危機，地產商不再輕易成為首富。互聯網平台經濟遭遇數據安全和反壟斷的「緊箍咒」也只能退居二線，馬雲、馬化騰等互聯網大佬逐步淡出公眾視野。「新王」的硬核科技企業，攜「電動化+智能化+網聯化」的絕對實力殺入戰場。在這樣的背景下，雷軍的經典語錄「站在風口上，豬都能飛起來」顯得格外應景。

回望小米一路走來，會發現它在每個風口都會迎風而上。在智能手機行業起家，其後又跨界智能家電、智能電動車，背後的邏輯是以互聯網思維重構傳統硬件行業，用「硬件+物聯網+服務」構建起全球最大的消費級AloT（萬物智能互聯）系統，將手機、智能家電、可穿戴設備等產品連接在一起，形成了一個高度互聯、彼此賦能的小米生態圈。用高性價比和互聯科技贏得了消費者的心。

小米、雷軍為中國企業成長寫下新註腳

值得關注的是，在雷軍登上首富之位的當日，2月27日，小米新車SU7 Ultra開售2小時便大定超過1萬架，其中Porsche、Ferrari等換購車主佔超8成。這直接反應出市場對小米造車的狂熱，更隱藏著市場對科技跨界整合能力的重新估值。

上一次，小米SU7用酷似Porsche的外形，引發外界對「米時捷」的討論。而這次新車直接在性能上挑戰Porsche，小米SU7 Ultra以2分09秒944在上海國際賽車場刷新官方認證圈速紀錄，成為「上賽最速量產車」，打破了Porsche Taycan Turbo GT在去年創下的2分11秒28的紀錄。售價52.99萬元的新車被雷軍稱為「地表最強四門量產車」，在性能、科技、豪華體驗上完全不輸國際豪車品牌，雷軍直言，希望可以重新定義豪車，讓喜歡的人買得起。

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對於市場來說，這不僅是一場品牌認知的對抗，更是中國年輕一代消費邏輯的強化：大家更加注重「科技平權」用實力說話，而非單純的崇洋媚外品牌溢價。

小米在當年智能手機出世時，就以1999元旗艦機的「高性價比+極致性能」打破了iPhone高端、身份象徵的溢價神話。如今全球電動車市場的競爭，根本就是當年小米對標iPhone的翻版，小米造車不過是堅持「一半價格，性能拉滿」的老路，而以比亞迪為首的中國其他電動汽車企業則是「抄作業」，用同樣的方法對抗美日德老牌車企。

不過，雷軍的目標遠不止於此。他在發布會上強調：「汽車不是四個輪子加手機，而是移動的智能空間。」 這意味著，小米不只是要在價格上與國際巨頭車企競爭，而是用小米的AloT重新定義汽車，它不僅僅是交通工具，而是人與萬物互聯的「超級終端」。

雷軍在直播時駕駛小米SU7，並向觀眾解釋智能駕駛只是輔助駕駛，司機還需注意安全。

雷軍「Are you OK？」成為網絡熱梗。

與此同時，雷軍的崛起也標志著企業家形象的代際更替。如果說過去十年中國商界的代表人物是馬雲和馬化騰，這兩位「管理者」和「資本運作高手」憑借互聯網平台和數據紅利開創了輝煌時代。

而雷軍則更像是一位「創業者」，既懂技術又深入產品研發，親自站在最前線推動創新。雷軍的風格更為接地氣，他不僅願意在發布會上直言不諱，更通過社交媒體與用戶互動，形成了「Are you OK？」等網絡新梗，成為了年輕一代心中的「精神符號」。

與馬雲的商業哲學和馬化騰的低調神秘不同，雷軍展示的是一個工程師型企業家的形象，他將自己的成功歸功於持續不斷的創新和不怕失敗的精神，這種形象也正好契合了年輕消費者對新一代企業家的期望。

新質生產力：中國科技企業的技術躍遷

小米模式的崛起，實際上是中國整體產業轉型的縮影。過去十年，互聯網紅利逐步消退，技術驅動的「新質生產力」正在成為經濟增長的新引擎。自2022年以來，生成式AI等技術迅速崛起，人工智能從輔助工具逐漸演變為生產力的核心驅動；工業機器人、自動化設備以及智慧製造不斷升級，成為傳統產業改造的重要支撐。2023 年，科創板硬科技企業的平均市盈率達到 78 倍，對比傳統製造業高出3倍，反映出市場對技術創新帶來的價值增長預期。

小米今早在北京舉行AIoT開發者大會，主題是「AI賦能，萬物互聯」。（視覺中國）

政策層面，2024年全國兩會上，政府首次將「新質生產力」納入工作報告，並設立 3000 億元（人民幣）產業轉型基金，以支持高端製造、人工智能、清潔能源等領域的技術研發。從流量紅利到技術護城河，財富正逐步向那些具備核心技術和創新能力的企業傾斜。

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這些看似枯燥的技術數字正在悄然改寫經濟版圖。回望中國商業史，從晉商票號到洋務運動，從溫州模式到互聯網經濟，每一次財富浪潮的興起，都伴隨著生產要素的重新組合與創新驅動。當下這場以硬科技為旗幟的變革，正是中國經濟突破中等收入陷阱、實現高質量發展的關鍵一躍。

也許，未來當我們回望2020年代的中國科技崛起時，大家會驚覺這段歷史的意義不亞於19世紀的工業革命。在這場沒有終點的創新馬拉松中，短暫的首富頭銜或許只是一剎那的煙火，真正重要的是中國企業是否已經找到了那把打開技術黑箱的鑰匙，是否具備了以技術創新為核心的持續競爭力。

正如雷軍曾在發布會上說的：「厚道的人運氣不會太差。」對於正在穿越技術深水區的中國科技界而言，更需要這種堅定的信念：「篤行的人終將抵達。」當科技技術、生態與市場三者緊密融合時，新質生產力所帶來的財富變革將不再是曇花一現，而是引領未來幾十年中國經濟增長的基石。