國家市場監督管理總局：依法對長和港口交易進行審查

3月28日，大公報報道，有記者就「長和擬售巴拿馬港口」一事，向國家市場監督管理總局提問，報道指出，記者詢問4月2日長和將與貝萊德簽署巴拿馬港口的交易協議，「請問該交易是否要經過中國的反壟斷審查批准?」



國家市場監督管理總局反壟斷二司負責人則回應稱，「我們注意到此交易，將依法進行審查，保護市場公平競爭，維護社會公共利益。」



2025年2月1日，一艘貨船經過巴拿馬運河。（Reuters）

國家市場監督管理總局官網顯示，反壟斷執法二司，負責依法對經營者集中行為進行反壟斷審查。負責查處違法實施的經營者集中案件，查處未達申報標準但可能排除、限制競爭的經營者集中案件。開展數字經濟領域經營者集中反壟斷審查。監督執行經營者集中附加限制性條件。指導企業在國外的反壟斷應訴和合規工作。

據此前報道，長和（0001）早前宣布向美資基金貝萊德牽頭的財團，出售包括巴拿馬碼頭業務等海外碼頭業務。交易原訂於下周三（2日）前簽訂協議，但據《星島日報》引述接近長和高層消息人士指出，下周不會簽訂任何協議。《南華早報》亦有同類報道。

巴拿馬運河長82公里，是世界上其中一條非常重要的戰略水道，負責處理全球約5%的海上貿易量。(Reuters)

就有關報道，《香港01》已向長和查詢，截止發稿尚未獲回覆。綜合來看，長和下周將不會簽字，其中存在變數，中央的動作還沒完。