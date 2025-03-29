緬甸地震｜地球進入地震活躍期？中國專家：今年活動總體比往年低

中國地震台網正式測定，周五（28日）下午2時20分，緬甸發生7.9級地震，震源深度30公里。由於震央距離雲南邊境約294公里，導致雲南多地出現明顯震感，泰國、越南多地亦震感明顯。外界關注地球是否進入地震活躍期，不過專家表示，今年以來全球的地震活動總體上來講比往年要低。



中國地震局地球物理研究所特聘專家高孟潭向央視表示，這次地震是發生在地殼內部一次典型的淺源地震，它的破裂面可能會出入地表，引起地表強烈震動。這個斷裂帶附近就是緬甸人口比較聚集的地方，地震造成大量房屋建築倒塌，給應急救援帶來了比較嚴峻的考驗。

今年以來，全球發生17次6級及以上地震，輿論關注這是否意味著地球已經進入了活躍震動期。對此，高孟潭表示，今年以來全球的地震活動總體上來講比往年要低。從目前的情況，很難說這次地震之後地球是處於地震活躍階段。

緬甸7.9級地震｜雲南瑞麗棚子塌陷、牆體裂開 民眾狂奔影片曝光

2025年3月28日，泰國曼谷，圖為一棟未完成的摩天大樓受到地震波及化為殘骸，當局組織人員徹夜救援，這建築此前由中國參與合作初步完成建設。（Reuters）

中國地震台網測定，緬甸中部昨日發生7.9級大地震，震源深度30公里，仰光震感強烈。香港天文台則指錄得緬甸7.3級地震。這次地震帶來的震感強烈，緬甸6個地區進入緊急狀態，大量建築及至少2條橋倒塌。而泰國亦全國有震感，曼谷市長指，曼谷許多高層建築受損，檢查工作正在進行中。

位處中緬邊境的雲南瑞麗震感強烈，有房屋損毀，更傳出有民眾受傷。網絡上有多段影片看到民眾在逃跑，磚瓦石塊掉落，亦有影片可以看到大量的水突然傾洩而出沖到路邊的街道，民眾們慌忙逃跑，水退去後有民眾疑似倒臥街邊，救護車前往救治。

央視報道指，中國雲南救援醫療隊一行37人，在周六（29日）清晨6時30分，由昆明長水國際機場包機，飛往緬甸震區協助救援，並帶同大量應急搜救設備和救援物資。