緬甸7.9級地震｜雲南瑞麗棚子塌陷、牆體裂開　民眾狂奔影片曝光

中國地震台網測定，緬甸中部發生7.9級地震，震源深度30公里，新華社指仰光震感強烈。香港天文台則指錄得緬甸7.3級地震。位處中緬邊境的城市瑞麗財富廣場有棚子整個掉落塌陷，塵土飛楊，地上更散落不少自牆面掉落的石塊，影片可以看到不少民眾狂奔，更有民眾稱「整個夷為平地」，「這個地震，房子都裂開了，太危險了」。



《香港01》記者聯繫上家住在瑞麗的居民明明，事發時她與小兒子在家裡午睡，「房間裡的燈都掉下來，趕緊抱著兒子往樓下跑」，現在她們已經趕往空曠處避難。



14時50分許，央視記者從雲南省瑞麗市應急管理局瞭解到，受地震影響，當地有房屋受損、人員受傷。當地已組織救援人員集結，各項工作正在進行中。



財富廣場附近的民眾驚惶逃跑。(受訪者提供)

瑞麗市中心財富廣場有棚子塌陷。(受訪者提供)

瑞麗市中心財富廣場有棚子塌陷。(受訪者提供)

明明透露，位於瑞麗市中心財富廣場有棚子塌陷，她提供的影片可以看到塵土飛揚，許多民眾倉皇逃跑，另外一個影片則可以看到地上散落許多石塊，明明表示因為震感十分強烈，不少人跟她一樣已經趕往空曠處避難。

明明表示，家中房間的燈已經掉落，也有紅酒店掉落地面。但她表示，瑞麗的房子修建的品質還行，「就是搖晃的厲害，有些正在修建的牆體墜落，我住的社區燈全搖墜，有些牆體開裂。」，她表示希望緬甸和雲南的人民都能平安。

今日（3月28日）14時20分，緬甸（北緯21.85度，東經95.95度）發生7.9級地震，震源深度30千米。此次地震是緬甸本年度首次7級以上強震，震中距離雲南邊境約294公里，導致雲南多地出現明顯震感，包括昆明、大理、保山、麗江、德宏、西雙版納等地，貴州、廣西亦有震感回饋。

雲南部分地區震感強烈，有民眾描述「燈晃」、「天旋地轉」、「頭暈想吐」，部分高層建築內物品搖晃明顯。例如昆明、騰衝等地居民反映吊燈晃動、樓體震顫，甚至誤以為身體不適。但也有個別地區（如大理某處）未感知明顯震動。

雲南部分地區震感強烈，有民眾描述「燈晃」、「天旋地轉」、「頭暈想吐」，部分高層建築內物品搖晃明顯。

明明家裡的東西散落一地。(受訪者提供)

自然資源部海嘯預警中心指出，地震可能在震源周圍引發局地海嘯，但因震源位於太平洋範圍之外，預計不會對中國沿岸造成影響。