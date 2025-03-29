緬甸地震後首夜：中文老師帶孩子家門口打地鋪　華商免費提供食物

根據中國地震台網的測定，3月28日14時20分，緬甸北部地區發生7.9級地震，震央位於北緯21.85度、東經95.95度，震源深度30千米。地震發生後，多名當地的華人向內媒講述了他們的經歷，有中文老師更表示由於害怕餘震，他帶孩子在門口打地鋪。但也有中國遊客被當地人的友善和樂觀感動，並指未出現搶物資或哄抬物價的現象，另有華人餐廳老闆免費為災民提供食物，展現人間有情。



來自中國的玉石商人郭先生在一個半月以前來到緬甸第二大城市曼德勒從事翡翠貿易，當地有緬甸最大的翡翠集散市場，吸引不少華商。郭先生和同伴住進了一個5層賓館，每月租金約合3000元人民幣。

地震時，他和朋友在外遊玩，雖然震感強烈，但並未受到很大的影響。可回到賓館後，他卻發現樓體已經倒塌。郭先生的另外兩名還在賓館內的同伴成功從二樓窗戶跳出，但樓內還有人被埋，他們無法救援，只能過去送水和食物。

另外，他擔心自己在賓館的護照和衣物無法取出。當記者深夜聯繫他時，他和同伴正在路邊休息。當地開飯店的老鄉給他們發了草席，成了他們的臨時床鋪，但缺乏蚊帳下，蚊蟲叮咬讓他們難以安眠，「兩隻手都是被咬的包」。

郭先生所住的賓館倒塌。（紅星新聞）

在當地已13年、任職中文老師的楊先生表示，這是他在緬甸經歷過的最大地震。他在地震發生時正在宿舍午休，震感極為強烈，他起初想躲進衛生間，但經考慮還是決定跑下樓，期間發現樓道很多櫃子都倒下，學生們也都一起逃命。

他家有兩孩正在上學，於是跑下樓後立即前往學校接回孩子，沿途看到了很多倒塌的房屋。雖然他的房子沒有倒塌，只是底樓客廳正中凹陷了幾公分，但由於擔心餘震，他不敢回家睡覺，而是選擇在家門口打地鋪過夜。另外，楊先生的家停水停電，通訊也不穩定，但他表示緬甸當地的電力供應本來就比較緊張，對於斷電的情況已經習慣。

曼德勒街頭處處可見倒塌的樓房。（紅星新聞）

而18歲的學生小王正讀高三，從小在曼德勒長大，地震期間正在補習班的她馬上躲在桌子下面，待穩定後就跑下樓。她表示樓上的樓梯有一部分塌了下來，但是自己在二樓，下樓的樓梯沒塌，可以正常走，樓上的人只能從塌的地方跳下來。

儘管家中僅有輕微損壞，但已經斷電，只有發電機可以使用。她和家人仍感到不安，決定在馬路邊休息。她並提到曼德勒許多自建房在地震中倒塌，這些樓房基本都是2至4層，但也有部分公寓類的高樓，而倒塌較為嚴重的還是那些建築年限較老的自建房。

在地震前兩天抵達曼德勒的中國遊客小李，地震發生時他正於烏本橋附近遊玩。當時地面和路旁的樹在搖晃，寺廟的圍墻和頂部有倒塌，行人緊張地蹲在路邊，更有房屋完全垮塌。他的青年旅社因震動而無法居住，旅社將住客轉移到郊區的民房，「晚上就只能熬了，如果想睡的話就只能席地而睡，不想睡的話就熬到明天早上出太陽」。

小李拍下當地災情。（紅星新聞）

不過，當地人的友善和樂觀，給小李留下深刻印象。例如遇到有電的商店，老闆都很樂意幫忙給他的手機充電；青旅的本地人會與其他外國遊客圍著蠟燭唱歌，以樂觀態度應對天災；他和朋友坐在安置點門口的地上吃東西，當地人見狀會給他們拿了椅子和小桌子等。

當地人的友善和樂觀，給小李留下深刻印象。圖為青旅的本地人會與其他外國遊客圍著蠟燭唱歌。（紅星新聞）

他還感受到市場物資充足，且當地人未出現搶物資或漲價現象，「出租車和吃的都和平時的價格差不多，挺井然有序的」。

另在曼德勒，許多華人自發提供幫助，餐廳免費為受災民眾提供餐食。餐館老闆黃先生表示，看到很多人沒地方吃飯，他就想著免費給大家提供便飯，「都是中國人在外面不容易」。