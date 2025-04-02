對台軍演翌日才公布代號？　專家：代表解放軍可靈活調整作戰

4月1日，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，於台島周邊展開聯合演訓。4月2日，解放軍位台海周邊開展「海峽雷霆-2025A」行動。



對於此次對台軍演為何第二天才公布代號，央視新聞旗下自媒體《玉淵譚天》指出，事實上，「海峽雷霆-2025A」演練只是今天上午的演練，昨天的演訓並不屬於本次演練。軍事科學院研究員付征南介紹，這代表了解放軍可以根據戰場需要，隨時隨地對作戰計劃進行靈活調整、動態更新、精確把控。



付征南介紹，昨天演訓沒有公布代號，今天又發起有代號的演練，其實這透露出解放軍行動背後的一個重要信息，那就是——變。這代表解放軍可以根據戰場需要，隨時隨地對作戰計劃進行靈活調整、動態更新、精確把控。

解放軍東部戰區對台軍演。（影片截圖）

付征南表示，兵無常勢、水無常形。常有人說解放軍打的是「明牌」，但真到「打牌」的時候，對面不會知道我們打哪一張「牌」，包括什麽時候打、「牌」落下時會不會發生變化。「牌」可能半夜打出來，也可能在白天打出來，甚至可能還有「暗牌」等等，解放軍隨時可以在「台獨」分裂分子意想不到的時間和地點，以其意想不到的方式實施致命突襲。

解放軍東部戰區對台軍演。（影片截圖）

付征南稱，解放軍愈來愈像變幻莫測的「魔術師」，背後是戰區部隊經過多年持續演練，對遏制「台獨」招法愈來愈胸有成竹、對台島作戰體系致命弱點愈來愈爛熟於心的表現。