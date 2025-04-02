進逼、懾封、毀癱、鎖控　東部戰區再發主題海報

繼周二（4月1日）發布的「進逼」、「懾封」後，解放區東部戰區周三（4月2日）再發布「毀癱」、「鎖控」主題海報，並稱「倒行逆施，必陷絕境」、「圍鎖瞰制，盡在掌握」。



解放區東部戰區發布「毀癱」主題海報。（解放區東部戰區）

解放區東部戰區發布「鎖控」主題海報。（解放區東部戰區）

解放軍東部戰區軍演畫面。（解放軍東部戰區）

主題海報中，「毀癱」、「鎖控」兩個大字幾乎覆蓋台灣地圖，台灣四周被軍艦等武器包圍，台北、台中、台南、高雄等台灣的重要城市被標註。

解放軍東部戰區新聞發言人施毅陸軍大校表示，4月2日，中國人民解放軍東部戰區陸軍部隊，按照「海峽雷霆-2025A」演練計劃，位東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練，對重要港口、能源設施等模擬目標進行精確打擊，取得了預期效果。

解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，位台島周邊組織艦機多向抵近台島。（東部戰區）

4月2日，東部戰區在台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練，重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。