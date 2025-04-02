央視釋出軍演畫面：空軍殲轟機排陣 陸軍實彈射擊模擬打台島目標
撰文：林芷瑩
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4月2日，中國人民解放軍東部戰區位台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆—2025A」演練。
央視釋出獨家畫面，顯示東部戰區空軍多批次殲轟機模擬打擊台島高價值軍事目標；東部戰區遠箱火分隊對模擬台島目標展開遠程精確火力打擊。
在聯合預警體系支撐下，東部戰區空軍多批多架殲轟機以戰鬥編組前出，位台灣海峽和台島西南建立打擊陣位。轟6k模擬台島以東發射多枚導彈。
東部戰區陸軍部隊按照演練計劃，位東海相關海域實施遠程火力實彈射擊演練，對重要港口、能源設施等模擬台島目標進行精確打擊。
凌晨，東部戰區陸軍某旅聽令展開，受領任務的多輛箱式火箭炮向預戰地域快速機動。執行此次打擊任務的分隊，多次參加反「台獨」軍事行動。
此次遠程火力打擊，突出新系統融合、新裝備運用、新戰法演練，重點探索多平台協同突擊、多彈種覆合打擊等戰法打法，全面提升火力快反和聯合精打水平，突出檢驗戰時控能源通道、斷補給要道、堵疏泊暗道能力，打擊取得預期效果。
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