黑龍江煤礦事故釀12死13傷　涉違規開採與蓄意瞞報　43人受罰

2023年12月20日15時50分，雞西市恒山區坤源煤礦發生一起斜井跑車事故，事故造成12人死亡，13人受傷。



《新華社》2025年4月3日報道，黑龍江雞西坤源煤礦「12·20」重大運輸事故調查報告公布查報告公布，指事件涉違規開採且當地蓄意瞞報，43名責任人員受處理。



報道指，4月3日，黑龍江雞西坤源煤業有限公司坤源煤礦「12·20」重大運輸事故調查報告公布。經調查認定，這是一起因隱瞞作業區域、違法開採、違規使用提升設備、作業人員違章蹬車導致的重大生產安全責任事故，並且蓄意瞞報。事故調查組對43名責任人員和相關單位提出了處理意見建議。

2023年12月20日14時36分，黑龍江省雞西市坤源煤業有限公司坤源煤礦發生一起重大運輸事故。坤源煤礦「12·20」重大事故省政府調查組調查認定，坤源煤礦「12·20」重大運輸事故是一起因隱瞞作業區域、違法開採、違規使用提升設備、作業人員違章蹬車導致的重大生產安全責任事故，並且蓄意瞞報。

經調查認定，事故直接原因為坤源煤礦違法開採三採區，違規使用非斜井提升用的絞車和鋼絲繩，鋼絲繩斷絲超標、破斷拉力降低，違章安排作業人員蹬乘混載貨物的串車，鋼絲繩過載斷裂造成跑車，導致人員傷亡。

經調查核實，事故造成12人死亡、13人受傷。依據《企業職工傷亡事故經濟損失統計標準》（GB6721—1986）和有關規定統計，直接經濟損失2734.78萬元（人民幣）。

經調查，事故發生後，坤源煤礦蓄意瞞報事故，未按規定啟動應急預案，未召請與其簽訂救護協議的龍煤雞西礦業公司救護大隊參與救援工作，自行組織施救；現場救援不規範，應急物資儲備不足；煤礦兼職救護隊不符合要求，救護隊員均無井下工作經歷。事故發生後，坤源煤礦未按規定報告，採取轉運遇難人員屍體、銷毀證據和預謀偽造事故現場等手段，蓄意瞞報事故。

事故調查組對43名責任人員和相關單位提出了處理意見建議，黑龍江省紀委監委對監察對象及黨員幹部提出問責意見。其中，司法和紀檢監察機關已採取措施人員14人、建議給予黨紀政務處分人員29人。