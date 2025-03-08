現實版「暴雨梨花針」！內地男拆快遞透明鋼針插入眼險瞎

42歲的夏先生（化姓）網購一些彈性支架，但在拆快遞時，耳邊響起一陣爆裂聲，數十根透明「鋼針」瞬間刺入他的眼睛，他隨即到急診科就診。



夏先生到寧波奉化區中醫醫院眼科就醫，在顯微鏡下，張醫生看到夏先生的眼睛裡有多處劃傷，右眼角結膜及眼瞼密布著幾十根比針頭更細的透明異物，好似中了現實版《斗羅大陸》裏的唐門暗器「暴雨梨花針」。



顯微鏡下，張醫生看到夏先生的眼睛裡有多處劃傷，右眼角結膜及眼瞼密布著幾十根比針頭更細的透明異物，好似中了現實版《斗羅大陸》裏的唐門暗器「暴雨梨花針」。（寧波晚報）

張醫生回憶，他和同科室的周醫生經過一個多小時的手術，清除了30多枚肉眼可見的玻璃纖維，但玻璃纖維材料特殊，「顯微鏡下能看到的異物基本都取出來了。但是這種玻璃纖維非常細，無色透明，眼組織裡還是殘留了很多，根本看不見，也取不了。」

夏先生已取了9次眼內異物，這些異物為透明細刺樣的玻璃纖維。這一次的好消息是，科室張醫生在顯微鏡下取出6根透明細刺。壞消息是，他的眼裡還殘存著很多微米級碎屑，接下來還要取幾次尚未可知。

張醫生解釋，「這些透明細刺只有在移動至表層引發劇痛時才會暴露，因此需要反覆接受異物取出手術。」

玻璃纖維製品最細的只有髮絲的1/20

張醫生指出，生活中，從帳篷支架到合金筷子，從網線外皮到吸音玻璃棉，許多材料中都有玻璃纖維製品。玻璃纖維斷裂後形成的微米級碎屑，最細的只有頭髮絲的1/20的大小，不僅有超強的穿透力，光滑耐腐蝕的特性也讓它們能長期潛伏在人體組織內。

玻璃纖維製品最細的只有髮絲的1/20。（寧波晚報）

玻璃纖維製品最細的只有髮絲的1/20。（寧波晚報）

他分析，「平時一般不會出現這種情況，但如果這些玻璃纖維材料存放過久或經擠壓，就極有可能產生大量微米級碎屑，形成肉眼難辨的透明細刺。另外，如果包裝得太緊，中間部分被擠壓彎折，那麼打開時也容易有玻璃纖維飛出。」

他特別提醒，選購玻璃纖維製品時，務必認準正規品牌；日常使用中避免劇烈彎折，存放超過2年的製品建議及時更換，「如果有纖維刺到皮膚的話，不要去抓撓，如果無法取出及時到醫院，向專業醫生求助。」