走私國家二級保護動物！襪藏46隻石珊瑚闖關　旅客在蓮塘口岸被查

近日，一名旅客在衣袋和襪中藏匿46隻石珊瑚，經蓮塘口岸入境內地時被海關關員檢獲。值得注意的是，石珊瑚是瀕危野生動物、國家二級保護動物。



旅客馬甲的內側口袋內和左、右腳穿著的長襪內發現藏匿有7包半透明密封袋，每袋裝有6至7隻白綠色團塊狀異物，合共46隻。（海關發布）

據「海關發布」消息，蓮塘海關關員在旅檢進境大廳進行監管時，發現1名旅客在通過「無申報通道」時，其身著的黑色馬甲兩側口袋有明顯鼓包，初步判定有藏匿嫌疑，隨即對其進行攔截檢查。

經進一步檢查，海關關員在該旅客馬甲的內側口袋內和左、右腳穿著的長襪內發現藏匿有7包半透明密封袋，每袋裝有6至7隻白綠色團塊狀異物，合共46隻，均散發出濃烈的海腥味。

石珊瑚是瀕危野生動物、國家二級保護動物。（海關發布）

經深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心鑒定，確定該批物體均為石珊瑚。石珊瑚被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）附錄Ⅱ（2023版），且被列為《國家重點保護野生動物名錄》（2021版）二級保護動物。

內地海關提醒，根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》及《中華人民共和國野生動物保護法》《中華人民共和國瀕危野生動植物進出口管理條例》等規定，除合法持有野生動植物進出口證書外，禁止貿易、攜帶、郵寄瀕危物種及其制品進出境，情節嚴重構成犯罪的將依法追究刑事責任。